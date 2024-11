【モデルプレス=2024/11/13】SKY-HI(スカイハイ)が主宰するマネジメント/レーベル「BMSG」のTRAINEE(育成生)として活動するRUI(ルイ/17)、TAIKI(タイキ/17)、KANON(カノン/18)。育成生でありながら11月11日に初のEP「Forked Road」をデジタルリリースした3人にモデルプレスがインタビューを実施した。前編では、それぞれが楽曲制作に携わったソロ楽曲に込めた思い、これまでの活動を経て互いに感じた成長、新しいトレーニーが加入しての変化などについて聞いた。【インタビュー前編】

◆BMSGトレーニー、SKY-HIとの成長に繋がったレコーディング秘話

◆BMSGトレーニー、ソロ楽曲に込めた思い

◆BMSGトレーニー、互いに成長を実感

◆BMSGトレーニー、新トレーニー加入で意識に変化

◆BMSGトレーニープロフィール

― 今回BMSG TRAINEE初のEPとなりますが、タイトル曲「Forked Road」からは「絶対に羽ばたくんだ、突き進むんだ」という強い意志を感じました。同楽曲はSKY-HIさんが作詞作曲を手掛けられましたが、レコーディングの時に意識されたことや、SKY-HIさんとお話しされたことはございますか?TAIKI:レコーディングの時は、熱い思いが込められた歌詞がたくさんあるので、感情の込め方にこだわってレコーディングしました。それこそかっこよく歌うというよりも「この熱い思いを伝える」という気持ちでラップしました。RUI:レコーディングルームの横で、日高さん(SKY-HI/日高光啓 ※「高」は正式には「はしごだか」)本人にディレクションしていただいて、本当にパフォーマンス自体もとても良くなりましたし、日高さんが近くで聴いてくださっているということがエモく感じて、“胸が温かいだった”です。TAIKI:「温かいだったです」ってなに(笑)KANON:(笑)。多分僕たち3人にとってちょうど難しいぐらいのキーなので、最初は不安定だったんですけど、それを日高さんがディレクションしてくださったことですごく出しやすくなりました。「こういう風に出すんだよ」と1つひとつ教えてくださって、とても自分たちの成長に繋がったレコーディングだったと思います。― 今回収録されているソロ楽曲は全員作詞をご自身で手掛けていて、KANONさんの楽曲は「BMSG」所属のREIKOさんが作曲にも携わっています。それぞれどういった思いを込めていますか?RUI:僕のソロ楽曲「星が会うその日まで」は本当に大切な人のことを自分なりに考えて書きました。自分でもTAIKIとKANONの感想を聞いて、この楽曲を聴いてくださる人によって感じ方が違う歌詞になっていると感じたので、それぞれの感じ方で聴いて欲しいと思います。TAIKI:僕もRUIと同じラブソングを書いて、ラップも歌もやりたいことをたくさん詰め込んだ曲になっています。「24時間・1週間ずっと一緒にいたい」という意味を込めて「24/7」という題名にしました。自分が学生だからこそ書ける青春がありますし、変に大人びるのではなくて高校生の等身大の恋愛をちゃんと伝えられたらと思い、作詞も想像を広げて書きました。「2人が出会ったその意味 答え合わせしたい」「平気な顔をして 強がらないで」とか普通だったらこんなの言えないと思うかもしれないけど、リアルな思いを込められるように、1つひとつの言葉のチョイスにもこだわったので、そこも注目して聞いてほしいと思います。KANON:たまたま3人ともラブソングになりました。「Make you…」は先にREIKOが作ってくれたトップラインに合わせて僕が作詞して。2番は僕がメロディラインも作ったんですけど、とても質のいい海外のR&Bっぽくなったという印象が強いです。歌っていてとても気持ちいいですし、自分の中で歌っていくうちにグルーヴを作れるようになっていっているので「こういう曲をどんどん作っていきたい」というこの先の自分のスタイルを少しずつ見出してくれるような曲になったのかなと思っています。もちろん僕が元々R&Bが好きだったというのはあるんですけど、音楽的な価値観がREIKOとはとても合うと前から思っていたので「やっぱりこういう曲好きだな」と改めて思わせてくれました。― トレーニーとしての数年間、様々なライブイベントへの出演や自分たちでの楽曲制作などを積極的にされているのが印象的でした。そのような環境で活動を続けてきて、今だからこそ思う、お互いの成長した部分はございますか?RUI:僕あります!特にTAIKIに関しては、物事を客観的に見るようになりました。「THE FIRST」の時や、トレーニーになって1年ぐらいまでは、1つのことしか見えなくなる感じだったよね?TAIKI:実際それで落ちたしね。RUI:ストレートに言うね(笑)。でも、本当に一緒に過ごしていく中で、TAIKIもだんだん視野が広がって、例えばダンスの面でも人の細かいところを見てアドバイスしてくれるし、生活している中でも「めっちゃ成長してるやん!」「めっちゃ客観的に見えてるやん!」と思う瞬間が増えました。TAIKI:RUI、KANONとずっと練習しているので、一緒にパフォーマンスするからこそ、自分が1人ずれていたらダンスも歌もずれるし、周りを見なければいけない環境だったんです。「THE FIRST」の一瞬の10日間では、さすがに直せなかったし気づけなかったんですけど、実際に「THE FIRST」を見返して「俺はここがダメなんだ」と気づいて、一緒に練習したらまた全然違いました。そういう意味で成長していると言ってくれたことはとても嬉しいです。RUI:KANONは個人的に会った時から少し似ている部分を感じていて。優しいから人のことを絶対悪く言わないんですけど、最近は他のトレーニーに対しても、俺らに対しても、知らない人に対しても特にその優しさが花開いているなと感じます。― KANONさんから見てお2人はどうですか?KANON:RUIは、最初に会った時は「何も考えずにとても自由に生きているんだろうな」と思っていて、実際多分そうだったんですけど(笑)。本人の中で当時も考えていることはあったとは思うんですけど、今になって振り返ってみるとそう感じることがあって。でも、今は自分のする全ての行動に対して意味を 考えてやっていますし、音楽に対しての聴き方など感受性がめちゃくちゃ豊かになってどんどんいろんな考え方ができるようになっていっているので、とてもかっこいいと思います。TAIKIは本当によく周りを見るようになって、優しさが際立ってきています。以前からとても優しくて、とてもいい子だったんですけど、誰1人蹴落とさず、ちゃんと皆のことをいいところを見て褒めていますし、皆とコミュニケーションを取っていて「やっぱりいいやつだな」と思います。RUI:めっちゃいいやつだよ。― お2人から大絶賛ですね!TAIKI:ありがとうございます。嬉しいです。RUI:(ニヤリとしながら)それは嘘で!こいつめっちゃ悪いやつなんですよ!(笑)KANON:本題はここからなんですけど…。一同:(笑)― 他のトレーニーの皆さんとも積極的にコミュニケーションを取られているとのことでしたが、8月に新しく発表された10人のトレーニーの皆さんが仲間に加わったことにより、それぞれ意識などで変化した部分はありますか?TAIKI:10人が追加されて、普通だったらどうしても「先に入ったから」「『THE FIRST』受けて『MISSIONx2』受けてやっとトレーニーになったから」と思ってしまうかもしれないけど、俺はあまりそういうことは思わなかったんです。誰が先に入った、後に入ったという変な線引きはなく一緒の目線で「俺は負けない」という気持ちを持っていて、パフォーマンスを見る時も「自分に取り入れられることはないかな」という目線でじっくり見ているので、いい影響を受けています。― 対等な仲間でもありライバルでもある良い関係性なんですね。RUIさん、KANONさんも同じように感じていますか?KANON:普段は3人で活動することが多いので、他の10人は、ショーケースの練習でこの前久々に会ったぐらいの頻度でしか会うことがないんですけど、たまに会った時に10人のうちの誰かがすごい成長していたりすると「うわ!やべえな」「自分たちももっと頑張らなきゃ」という気持ちにさせてもらっていますし、日々刺激になっている存在です。RUI:12人(KANONは映画撮影のため不在)で合宿をしたんですけど、その時に感じたことがたくさんあって。味方であり、ライバルでもあるんですけど、皆が俺らのことを尊敬してくれているのがとても伝わって嬉しかったし、だからこそ「自分たちが引っ張らなきゃ」「自分たちがちゃんと初めの1歩のレールを1個ぐらい敷いておこう」という気持ちで、声かけをできるようになったのは、本当に彼らのおかげだし、感謝しています。インタビュー後編では、それぞれ参加していたオーディション「THE FIRST」「MISSIONx2」でデビューを果たしたBE:FIRST(ビーファースト)、MAZZEL(マーゼル)への率直な思いや、2025年からスタートする新たなボーイズグループオーディション「THE LAST PIECE」への意気込みを語っている。(modelpress編集部)SKY-HI主宰のマネジメント/レーベル・BMSGに所属する育成生。2023年には、トレーニー初となるショーケース「BMSG TRAINEE Showcase 2023」を東京・豊洲PITにて開催した。また、2024年7月には新しく10人のトレーニーがお披露目となり、RUI、TAIKI、KANON主体でのショーケース・ツアー「BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024」をともに廻った。さらに、RUI、TAIKI、KANONは連名で初のEP「Forked Road」を11月11日にデジタルリリース。また2025年には3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT 「THE LAST PIECE」が開催されることが決定しており、RUI、TAIKI、KANONをはじめとするBMSG TRAINEEが参加するほか、一般公募にて候補者も募集している。RUI(ルイ):2007年6月1日生まれ。BE:FIRST(ビーファースト)を輩出したボーイズグループ発掘オーディション『THE FIRST -BMSG BOYS GROUP AUDITION 2021-』出身で、同番組の最中にSKY-HIより練習生契約の打診を受け、BMSGに所属した。TAIKI(タイキ):2007年7月28日生まれ。『THE FIRST -BMSG BOYS GROUP AUDITION 2021-』出身で、2022年4月にトレーニーとしてBMSGに所属することが発表された。KANON(カノン):2006年4月3日生まれ。MAZZEL(マーゼル)を輩出したオーディション『MISSIONx2』でファイナリストまで進み、2023年4月にトレーニーとしてBMSGに所属することが発表された。【Not Sponsored 記事】