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We¡Çre letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, ¡ÈCome on meow¡É! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They¡Çre available every day, from 8 a.m. - 6 p.m. (ET). [pic.twitter.com/LpIkLbAgzC](http://pic.twitter.com/LpIkLbAgzC)- TSA (@TSA) November 22, 2022
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