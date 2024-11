【モデルプレス=2024/11/13】【BMSGトレーニー「Forked Road」インタビュー後編】SKY-HI(スカイハイ)が主宰するマネジメント/レーベル「BMSG」でTRAINEE(育成生)として活動するRUI(ルイ/17)、TAIKI(タイキ/17)、KANON(カノン/18)にモデルプレスがインタビュー。それぞれオーディション「THE FIRST」「MISSIONx2」での脱落を経験しトレーニーとなった3人は、BE:FIRST(ビーファースト)やMAZZEL(マーゼル)のデビュー、そして活躍をどう感じているのか。さらに、トレーニーに加え一般公募者も迎えて2025年に開催する新オーディション「THE LAST PIECE」への意気込みを語ってくれた。

◆BMSGトレーニー、オーディション「THE FIRST」「MISSIONx2」に参加した経緯

◆BMSGトレーニー、BE:FIRST・MAZZELのデビュー・活躍に本音

◆BMSGトレーニー、新オーディション「THE LAST PIECE」への意気込み

◆BMSGトレーニーが考える「夢を叶えるために必要なこと」

◆BMSGトレーニーインタビューこぼれ話

◆BMSGトレーニープロフィール

― RUIさん・TAIKIさんはBE:FIRSTさんを輩出した「THE FIRST」の合宿審査、KANONさんはMAZZELを輩出した「MISSIONx2」のファイナルまでオーディションに参加していました。改めてそれぞれオーディションに参加した経緯から教えていただけますか?RUI:内容が本当に自分に当てはまっていたので「もう俺しかいないでしょ」と感じて、自分が好きな日高さんが主催ということでさらに燃えていました。この事務所を通して世界に羽ばたきたいと思いましたし、自分の好きな音楽を聞いてくれるような人がこの世にいるのかを確かめたかったのかなと、今振り返ると思います。TAIKI:応募内容を見たら、いい意味で普通のオーディションと違うと感じましたし、興味が湧きました。日高さんの楽曲もめちゃくちゃ聞いていたので、すごい面白いオーディションになるだろうなというのは参加する前から思っていて。オーディションは堅苦しいイメージや怒られるイメージを持っていたんですけど、実際にこのオーディションを受けてみたら、日高さんがすごいニッコリしていて、むしろ褒め倒してくれて「こんな事務所日本にあるんだ!」「めちゃくちゃ入りたい!」と思い頑張りました。KANON:僕は2人が出ていた「THE FIRST」を見て「BMSGに入りたい」と思ったんですけど、元々ボーイズグループに入るつもりは全くなく、そもそも俳優を目指していたので、本当に「THE FIRST」とBE:FIRSTに憧れて「ここに入りたい」「アーティストになりたい」と思うようになりました。そこからトレーニーを募集していたので受けてみたら、それが「MISSIONx2」でした。― 3人はそれぞれオーディションでは惜しくも脱落となり、育成生という形でデビューに向けて活動をスタートしました。同じオーディションからデビューされたBE:FIRSTさんやMAZZELさんの活躍を見ていて、焦りや不安を感じることもありましたか?RUI:あまり不安にはならなかったですし、比較することもなかったと思います。言い方は難しいですけど、むしろ「BE:FIRSTじゃなくて良かった」というか、トレーニーとして活動する時間がなければ僕はどん底だったので、逆に感謝しています。TAIKI:BE:FIRSTになれなかった時、悔しい気持ちはありました。落ちるのって悔しいじゃないですか。トレーニーになれたからといって落ちたところは放送されているし、世間から見たら言い方を悪くすると“負け組”になると思うので、めちゃくちゃ悔しかったです。ただBE:FIRSTやMAZZELの活躍を見て「悔しいな、嫌だな」と思ったことは一切なくて、むしろ「どんどん活躍してほしい」と思っていますし「その分俺も頑張らなきゃいけない」という気持ちでやってきました。こうやって今トレーニーになって、「Forked Road」はポケモンアニメ「POKETOON」のタイアップ曲になっているし、俺らも参加するプロジェクト「THE LAST PIECE」も始まるし、どんどん自分たちなりの流れが来ている気がしています。KANON:僕は落ちた瞬間から「やっぱりこの8人だよな」「MAZZELはこのメンバーじゃないとまずいよな」と心のどこかで思っていたところがありました。その時自分がMAZZELにならずにトレーニーとして契約させてもらったおかげで、今こうやってこの2人と一緒に活動できていますし、その分トレーニーという段階からどんどんスキルも上がっていっているので「その時にデビューしなくてよかった」という思いが強いです。BE:FIRSTもMAZZELも本当にファンとして観ているところがあるので、これからも応援していきたいですし、日々自分も刺激されているので、それを糧に頑張っていきたいです。― 9月には、新たなボーイズグループオーディション「THE LAST PIECE」の開催がサプライズ発表されました。それぞれ「THE FIRST」「MISSIONx2」を経験している3人にとって、再びこういったプロジェクトに挑戦するというのは怖さもあるのでしょうか?それともワクワクの方が強いですか?KANON:俺は「どんな人が来てくれるんだろう」「俺たちの仲間になりたいと思ってくれる人がどれだけいるのかな」とワクワクの方が強いです。もう自分はやるしかないと思うので、この先の未来に希望を抱いている感じです。TAIKI:もちろんワクワクもありますし、俺らがまたここからスタートする今だからこそ初心に帰って「To The First」(「THE FIRST」のテーマソング)を思い返すと「怖くても進め」というのが間違いないなと改めて思ったり、日高さんが「THE FIRST」をスタートした時のことを聞くと響く部分がたくさんあったりします。それこそ「THE FIRST」から始まった第1章が終わるという意味での「THE LAST PIECE」なので、正直怖さも数えきれないぐらいあるんですけど、それでも間違いなく成功させなければいけないと思いますし、俺らもこれからのために大きくならないといけないと思うので、精一杯努力して間違いなく 「これ日本一でしょ」と言えるグループになろうと思います。RUI:自分はあまり怖くなくて、怖いのが合宿中の肌荒れだけなんですけど(笑)。その他は本当に楽しみだし「俺がかまさなきゃ誰がかますんだ」という感じです!― 3人全員から「THE LAST PIECE」への強い思いを伺えて嬉しいです。最後に、デビューを目指しながらすでにステージで輝いている3人にとって夢を叶えるために必要なことと、日々努力すべきことは何だと思いますか?RUI:あまり自分が努力していると感じたことはないんですけど、大事にしているのは、ある程度の謙虚さと、自分の今の感受性を大切にすることです。取り入れられる情報や考え、感じたことを育てていって、実になるまで待つように自分を成長させるということを、普段生活している上でも1番大事なこととして意識して頑張っているのかなと思います。KANON:僕もRUIと同じで、今まで努力してきたという意識はあまりないんですけど、例えば自分が中学生の時を今振り返ってみるとすごい忙しい生活をしていたのだと思います。部活をして、塾行って、劇団も行ってみたいな形で、本当に休みが1か月に1回あればいいぐらいの生活をしていたんですけど、当時はめちゃくちゃ楽しんでやっていて「楽しい」という感情が勝手に努力に繋がっていっていたのかなと思います。本当に夢を追いかけるには「楽しむこと」が大切で、その夢を叶えるために努力して、その努力が嫌いになったら何もこう残らないと思うので、まずはそれに向かって進める「楽しさ」というのを感じるのが大事なのかなと思います。TAIKI:まだ誰にも言ったことないんですけど、自分が夢を叶えるために1冊だけとても大切にしているブックレットがあって、それを常に見るようにしています。自分は夢に向けて、その夢で活躍している自分を考えるようにしていて、常に諦めたら終わりだなという気持ちでいます。また、普段の練習などささやかなことでも常に集中して本気で挑むことで「塵も積もれば山となる」というようにいずれ大きな花を咲かすと思うので、本当に大事なことだと感じています。― 素敵なお話をたくさんありがとうございました!普段の仲睦まじさが伝わる会話で現場をぱっと明るくしてくれた3人。ソロショット撮影中には、撮影していない2人が「かっこいい!」と絶賛したり、歌を一生懸命に練習していたりと自由にリラックスした状態で臨んでくれた。3ショットの撮影でもその雰囲気は健在。KANONが口を閉じて微笑むような表情を見せるとRUIがいきなり顔を前に出し、思い切り笑わせる場面もあった。また、カメラマンが「顔を近づけてください」とリクエストすると、TAIKIとRUIがKANONの目の前で腕を交差させて密着。互いに手を握るとKANONも2人の手を握り、可愛らしい3人の姿を垣間見ることができた。(modelpress編集部)SKY-HI主宰のマネジメント/レーベル・BMSGに所属する育成生。2023年には、トレーニー初となるショーケース「BMSG TRAINEE Showcase 2023」を東京・豊洲PITにて開催した。また、2024年7月には新しく10人のトレーニーがお披露目となり、RUI、TAIKI、KANON主体でのショーケース・ツアー「BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024」をともに廻った。さらに、RUI、TAIKI、KANONは連名で初のEP「Forked Road」を11月11日にデジタルリリース。また2025年には3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT 「THE LAST PIECE」が開催されることが決定しており、RUI、TAIKI、KANONをはじめとするBMSG TRAINEEが参加するほか、一般公募にて候補者も募集している。RUI(ルイ):2007年6月1日生まれ。BE:FIRST(ビーファースト)を輩出したボーイズグループ発掘オーディション『THE FIRST -BMSG BOYS GROUP AUDITION 2021-』出身で、同番組の最中にSKY-HIより練習生契約の打診を受け、BMSGに所属した。TAIKI(タイキ):2007年7月28日生まれ。『THE FIRST -BMSG BOYS GROUP AUDITION 2021-』出身で、2022年4月にトレーニーとしてBMSGに所属することが発表された。KANON(カノン):2006年4月3日生まれ。MAZZEL(マーゼル)を輩出したオーディション『MISSIONx2』でファイナリストまで進み、2023年4月にトレーニーとしてBMSGに所属することが発表された。【Not Sponsored 記事】