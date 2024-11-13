¡ÚÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¹â¹»À¸¸õÊä¡Û´ØÅì¥¨¥ê¥¢ÂåÉ½¡§¤µ¤Ê¡ã½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2024 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ºÜ¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/13¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¹â¹»À¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2024¡×¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ïº£²ó¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿15¿Í¤ò1¿Í¤º¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£Âè2²ó¤Ï¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢ÂåÉ½¡È¤µ¤Ê¡É¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024Ç¯ÅÙ¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹â¹»À¸¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á
½Ð¿È¡§ºë¶Ì¸©
³ØÇ¯¡§2Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§4·î20Æü
MBTI¡§ENFJ
¼ñÌ£¡§¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤ò1ºîÉÊ°ìµ¤´Ñ¤¹¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§ËõÃã¡¢Æð¹ü¡¢ÆÚÂ
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥Ê¥ó¥×¥é¡¼
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§½½¿Í½½¿§
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¿Í´Ö´Ñ»¡
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¡¢»Ð¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£ÀÎ¤«¤é¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡¢Âç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤µ¤ó¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡ÖÈ©¹Ó¤ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡£¸µ¤«¤éÈ©¤¬¹Ó¤ì¤ä¤¹¤¤À³Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¯¤Æ¡¢Èá¤·¤¯¤Æ¡ÖÀäÂÐ²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥â¥Ç¥ë¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¬1ÈÖµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Ë¸Â¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£¸å¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¹ç½É¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä»£±Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡Ë¤ËÄ©¤ß¡¢12·î1Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¹â¹»À¸¡É¤¬·è¤Þ¤ë¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¾Þ¶â50Ëü±ß¡×¡Ö2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTGC teen¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¡×¡Ö¼¡Ç¯ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡¢ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¡£
¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2023¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¥ê¥¢¡ÊÊÆß·ÍþºÌ¡Ë¤ÏABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¤Û¤«¡¢¿Íµ¤YouTuber¤ÎÃæÄ®°½¤ä¡¢»¨»ï¤Ç¤â³èÌöÃæ¤ÎÝ¯°æ²»Çµ¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024Ç¯ÅÙ¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹â¹»À¸¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á
¢¡¤µ¤Ê¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
½Ð¿È¡§ºë¶Ì¸©
³ØÇ¯¡§2Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§4·î20Æü
MBTI¡§ENFJ
¼ñÌ£¡§¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤ò1ºîÉÊ°ìµ¤´Ñ¤¹¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§ËõÃã¡¢Æð¹ü¡¢ÆÚÂ
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥Ê¥ó¥×¥é¡¼
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§½½¿Í½½¿§
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¿Í´Ö´Ñ»¡
¢¡¤µ¤Ê¤µ¤ó¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È»²²Ã¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¡¢»Ð¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£ÀÎ¤«¤é¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡¢Âç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤µ¤ó¡£
¢¡¤µ¤Ê¤µ¤ó¤¬Èá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊýË¡
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡ÖÈ©¹Ó¤ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡£¸µ¤«¤éÈ©¤¬¹Ó¤ì¤ä¤¹¤¤À³Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¯¤Æ¡¢Èá¤·¤¯¤Æ¡ÖÀäÂÐ²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¡¤µ¤Ê¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥â¥Ç¥ë¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¬1ÈÖµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Ë¸Â¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È15¿Í¤¬ºÇ½ª·èÀï¤Ø
º£¸å¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¹ç½É¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä»£±Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡Ë¤ËÄ©¤ß¡¢12·î1Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¹â¹»À¸¡É¤¬·è¤Þ¤ë¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¾Þ¶â50Ëü±ß¡×¡Ö2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTGC teen¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¡×¡Ö¼¡Ç¯ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢¡¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤È¤Ï
¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡¢ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¡£
¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2023¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¥ê¥¢¡ÊÊÆß·ÍþºÌ¡Ë¤ÏABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¤Û¤«¡¢¿Íµ¤YouTuber¤ÎÃæÄ®°½¤ä¡¢»¨»ï¤Ç¤â³èÌöÃæ¤ÎÝ¯°æ²»Çµ¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û