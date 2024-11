大市珍味は、2024年に発売した冷凍弁当シリーズ【studish】の好評を受け新たに5メニューを追加します。

大市珍味「studish」

大市珍味は、2024年に発売した冷凍弁当シリーズ【studish】の好評を受け新たに5メニューを追加。

11月15日より新メニューの受け付け開始とともに【被災地応援・新メニューパック】の先行予約受け付けを開始します。

■商品特徴

大阪府下で長年にわたり栄養指導に従事され令和5年に大阪府知事賞を受賞された管理栄養士の時岡 奈穂子さんが献立監修。

栄養バランスが偏りがちな生活を食事の面で支える工夫がちりばめられた献立が特徴。

大市珍味内においても女性社員が中心となり、商品企画に携わり、商品につけられたコメントが胃袋と心を温かく支えます。

このセットの売り上げの一部を被災地支援の一部に充てます。

■商品内容

★トマトソースが美味しいハンバーグ&パスタ

★韓国風 甘辛唐揚げ

★鶏とじゃがいものハニーマスタード

★かに風味団子としみ大根の生姜餡

★豚モモ肉の赤ワイン煮

■初回限定キャンペーン

【studish 新メニュー】各648円(税込み)

【studish 新メニューお試しパック】Studish新メニュー5種セット 3,240円(税込み)特別送料880円(税込み) おまけつき 2024年末まで

購入したお客様にはネットポイントを通常の10倍プレゼントします。

先行予約販売開始日: 2024年11月15日

商品出荷開始日 : 2024年11月29日より順次発送

一般販売開始日 : 2024年11月29日から出荷開始

商品ページ : https://daiichichinmi.shop-pro.jp/?pid=179328320

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 栄養バランスの取れた冷凍弁当!大市珍味「studish」 appeared first on Dtimes.