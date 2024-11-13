

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42649.11 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41428.65 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41260.88 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40556.57 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40412.73 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40025.77 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39910.55 新値三本足陽転値

39872.66 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39494.98 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39396.81 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39332.25 6日移動平均線

38984.77 均衡表基準線(日足)

38964.18 25日移動平均線

38915.34 均衡表転換線(日足)



38721.66 ★日経平均株価13日終値



38505.51 200日移動平均線

38484.43 26週移動平均線

38433.39 ボリンジャー:-1σ(25日)

38380.89 13週移動平均線

38139.52 均衡表雲上限(日足)

38042.94 均衡表転換線(週足)

37902.59 ボリンジャー:-2σ(25日)

37892.00 75日移動平均線

37751.39 均衡表雲上限(週足)

37371.80 ボリンジャー:-3σ(25日)

37364.96 ボリンジャー:-1σ(13週)

37096.20 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36349.04 ボリンジャー:-2σ(13週)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35707.98 ボリンジャー:-2σ(26週)

35542.01 均衡表雲下限(日足)

35333.12 ボリンジャー:-3σ(13週)

34319.75 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 65.23(前日79.30)

ST.Slow(9日) 74.90(前日80.78)



ST.Fast(13週) 76.48(前日79.91)

ST.Slow(13週) 77.44(前日78.58)



［2024年11月13日］



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