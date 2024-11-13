　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42649.11　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41428.65　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41260.88　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40556.57　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40412.73　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40025.77　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39910.55　　新値三本足陽転値
39872.66　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39494.98　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39396.81　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39332.25　　6日移動平均線
38984.77　　均衡表基準線(日足)
38964.18　　25日移動平均線
38915.34　　均衡表転換線(日足)

38721.66　　★日経平均株価13日終値

38505.51　　200日移動平均線
38484.43　　26週移動平均線
38433.39　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38380.89　　13週移動平均線
38139.52　　均衡表雲上限(日足)
38042.94　　均衡表転換線(週足)
37902.59　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37892.00　　75日移動平均線
37751.39　　均衡表雲上限(週足)
37371.80　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37364.96　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37096.20　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36349.04　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35707.98　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35542.01　　均衡表雲下限(日足)
35333.12　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34319.75　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　65.23(前日79.30)
ST.Slow(9日)　　74.90(前日80.78)

ST.Fast(13週)　 76.48(前日79.91)
ST.Slow(13週)　 77.44(前日78.58)

［2024年11月13日］

株探ニュース