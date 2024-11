GLIM SPANKYが11月27日、メジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』をリリースする。同ベストアルバム収録新曲「愛が満ちるまで feat. LOVE PSYCHEDELICO」が、本日11月13日に先行デジタルリリースされたほか、『All the Greatest Dudes』全曲試聴映像も公開となった。公開されたベストアルバム『All the Greatest Dudes』全曲試聴映像では、収録新曲「Hallucination」の一部音源も初公開されている。同楽曲はサウンドプロデュースを務めた板井直樹と編曲からミックスまでタッグを組み、GLIM SPANKYのギターロックサウンドが新たな扉を開いたチャレンジ作品となった。

■Digital Single「愛が満ちるまで feat. LOVE PSYCHEDELICO」

2024年11月13日(水)配信開始

配信リンク:https://glimspanky.lnk.to/atgdPR

歌詞:https://www.uta-net.com/song/363292/



■メジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』

2024年11月27日(水)発売

CD予約:https://glimspanky.lnk.to/atgdPR







▲10周年記念BOX_展開図 ▲10周年記念BOX_展開図

【完全数量限定 10周年記念限定盤(2CD+Blu-ray+Goods)】

PDCV-1246 15,000円(税込)

※豪華LPサイズスペシャルBOX仕様

▶CD : 2 DISCS

▶Blu-ray:<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)

▼Goods

・10周年記念オリジナルヴィンテージ加工Tシャツ[松尾レミ プロデュース]

サイズ:L[男女兼用]/ボディ色:スミクロ/素材:綿100%

・ピックチャームキーホルダー

・LPサイズオリジナルポスター 10枚セット

●フォトブックレット 48ページ

●歌詞ブックレット24ページ

※【完全数量限定】10周年記念限定盤はUNIVERSAL MUSIC STOREのみ限定販売

※Tシャツ、ピックチャームキーホルダーのデザインは後日発表





▲初回限定盤 ▲初回限定盤

【初回限定盤(2CD+DVD)】

TYCT-69333 7,000円(税込)

▶CD : 2 DISCS

▶DVD:<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)

●フォトブックレット48ページ

●歌詞ブックレット24ページ





▲通常盤 ▲通常盤

【通常盤(2CD)】

TYCT-60240/1 4,500円(税込)

▶CD : 2 DISCS

●ブックレット40ページ



▼CD収録内容 ※CD収録内容は全形態共通

DISC 1 & DISC 2:全28曲収録

※収録楽曲はファンからのリクエストをもとにGLIM SPANKYメンバーが選曲

●DISC 1

01. 焦燥

02. 怒りをくれよ

03. ダミーロックとブルース

04. 愚か者たち

05. 吹き抜く風のように

06. 闇に目を凝らせば

07. 話をしよう

08. NEXT ONE

09. TV Show

10. 褒めろよ

11. 美しい棘

12. 夜風の街

13. サンライズジャーニー

14. リアル鬼ごっこ

15. 大人になったら

16. ワイルド・サイドを行け

●DISC 2

01. Glitter Illusion

02. こんな夜更けは

03. HEY MY GIRL FRIEND!!

04. ラストシーン

05. 形ないもの

06. Circle Of Time

07. Fighter

08. 風にキスをして

09. ひみつを君に feat.花譜

10. 赤い轍

11. Hallucination

12. 愛が満ちるまで feat. LOVE PSYCHEDELICO



▼完全数量限定 10周年記念限定盤Blu-ray/初回限定盤DVD収録内容

<The Goldmine Tour 2024>at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)

・The Goldmine

・褒めろよ

・Odd Dancer

・光の車輪

・話をしよう

・真昼の幽霊(Interlude)

・Summer Letter

・ラストシーン

・愛の元へ

・Glitter Illusion

・NEXT ONE

・怒りをくれよ

・不幸アレ

・美しい棘

・Innocent Eyes

・大人になったら

・リアル鬼ごっこ

encore

・サンライズジャーニー

・愚か者たち

・ワイルド・サイドを行け

※完全数量限定 10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットの内容は同一です。

※完全数量限定 10周年記念限定盤と初回限定盤のフォトブックレット、歌詞ブックレットと通常盤のフォトブックレットの内容は異なります。





●全形態共通封入特典●

抽選で豪華賞品が当たるシリアルナンバー付き応募チラシ封入

※シリアルナンバー付き応募チラシは初回限定盤、通常盤は初回プレス分のみ封入

▼賞品内容

・A賞:「After Show」へ抽選でご招待

※LIVEは<All the Greatest Dudes Tour 2025>ライブ終演後に開催いたします

※LIVEはアコースティック、2人編成です

・B賞:メンバー直筆サイン入りオリジナルグッズ 抽選で500名様にプレゼント

※グッズの内容は後日発表いたします。

・応募者全員プレゼント:ご応募頂いた方全員にオリジナルデジタル壁紙をプレゼントいたします。

※上記どちらかご希望の賞品を1つ選んでご応募ください。

※申し込み後の賞品の変更はできません。

応募受付期間:2024年11月27日(水)11:00〜1月31日(金)23:59

■[A賞<After Show>開催会場/招待者数]

<All the Greatest Dudes Tour 2025>

2月28日(金) 北海道・札幌PENNY LANE24 ※50名様

3月02日(日) 宮城・仙台Rensa ※50名様

3月08日(土) 大阪・なんばHatch ※150名様

3月09日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL ※100名様

3月14日(金) 福岡・DRUM LOGOS ※50名様

3月15日(土) 広島・広島CLUB QUATTRO ※50名様

3月21日(金) 東京・台場Zepp DiverCity TOKYO ※200名様





●店舗別CD購入特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(約60×60mm)

・TOWER RECORDS:ポスター(B2)

・HMV:ステッカー(約50×80mm)

・Amazon.co.jp:ラバーコースター(サイズ未定)

・楽天ブックス:リボンキーホルダー(約110×35mm)

・その他一般店:ポストカード

※各特典のデザインは後日ご案内いたします。

※サイズは変更になる場合がございます。

■<All the Greatest Dudes Tour 2025>

2月28日(金) 北海道・札幌PENNY LANE24

3月02日(日) 宮城・仙台Rensa

3月08日(土) 大阪・なんばHatch

3月09日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL

3月14日(金) 福岡・DRUM LOGOS

3月15日(土) 広島・広島CLUB QUATTRO

3月21日(金) 東京・台場Zepp DiverCity TOKYO

▼<All the Greatest Dudes Tour 2025 "Extra Show">

3月23日(日) 長野・飯田文化会館

http://www.glimspanky.com/

■GLIM SPANKY ライブイベント出演情報

11/16(土) 長野<FM NAGANO「EVERGREEN CAMP 2024>

※アコースティック2人編成で出演

11/17(日) 東京<DEFENDER DESTINATION TOKYO 2024>

※J-WAVE<DEFENDER BLAZE A TRAIL>ライブ

※アコースティック3人編成で出演

12/18(水) 長野<PARCO × ALECX presents「GOODBYE PARCO」>

※アコースティック2人編成で出演

関連リンク

◆メジャーデビュー10周年 特設サイト

◆GLIM SPANKY オフィシャルサイト

◆GLIM SPANKY オフィシャルTwitter

◆GLIM SPANKY オフィシャルInstagram

◆GLIM SPANKY オフィシャルFacebook

◆GLIM SPANKY オフィシャルYouTubeチャンネル

◆GLIM SPANKY オフィシャルモバイルサイト「FREAK ON THE HILL」

◆GLIM SPANKY ユニバーサル ミュージック サイト

◆『GLIM SPANKY RADIO Gloaming Nation』オフィシャルサイト

以下に「Hallucination」に関するGLIM SPANKYのコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「幻想なのか現実なのか、茹だる夜のひとときを描きました。モダンなサウンドですが、リズミカルでエキゾチックな異国感、レトロなパヤパヤコーラスが入って、とても面白い音楽になりました」──松尾レミ (GLIM SPANKY)◆ ◆ ◆「今までとは一味違ったモダンでオトナな楽曲です。この曲も個性たっぷりで他の収録曲達に負けない楽曲になりました。セレクトした過去の曲達は勿論、今年新たに書き下ろした初収録の曲達もどれも強力な楽曲で大充実のベストアルバムです。発売まであと少し!お楽しみに!」──亀本寛貴 (GLIM SPANKY)◆ ◆ ◆