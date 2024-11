2NE1、ハローキティとコラボ！日本公演を控えてグッズ販売が決定

K-POPにガールクラッシュをもたらしたレジェンド2NE1が、HELLO KITTYとコラボする。彼女たちは、10月4日(金)から6日(日)の3日間にわたりソウルで開催された「2024 2NE1 CONCERT WELCOME BACK IN SEOUL」を皮切りに、マニラ、ジャカルタ、神戸、香港、東京、シンガポール、バンコク、さらに台北での追加公演も決定し、9都市で全19回公演のアジアツアーを興行中。

日本では、11月29日(金)から12月1日(日)まで神戸・ワールド記念ホールで、12月13日(金)から15日(日)まで東京・有明アリーナで計6回の公演を予定しているものの、既にすべてソールドアウト。SNSでも、本人たちからツアーの様子が投稿されるたびに「待ち遠しい」との声が上がり、ますます盛り上がりを見せている。そんな2NE1が今回、「2NE1」15周年と「HELLO KITTY」50周年を記念して、「2NE1×HELLO KITTY」コラボレーショングッズを販売する。クール×ハードな衣装をまとい、2NE1ロゴが刻まれた大きなスペードマークをぎゅっと抱えたキティちゃんが登場。HELLO KITTYのトレードマークであるリボンにスペードマークが付いたバージョンなど、2NE1ファン、HELLO KITTYファン共に見逃せない特別なコラボレーションになっている。2024年11月15日(金)12時よりEC販売開始。また、各ポップアップストア、ライブ会場でも販売が決定しているという。詳細は「2NE1」15周年特設サイトより確認できる。

■商品情報

「2NE1×HELLO KITTY」コラボレーション

スタジアムジャンパー

\29,800(税込)



フーディー(GRAY / BLACK)

\8,900(税込)



スウェットパンツ(GRAY / BLACK)

\9,800(税込)



ロングスリーブTシャツ(WHITE / BLACK)

\6,900(税込)



キャップ

\4,900(税込)



トートバッグ

\4,900(税込)



ポーチ

\1,900(税込)



ラバーキーホルダー

\1,900(税込)



OFFICIAL LIGHT STICKリング

\1,900(税込)



ステッカー(5枚セット)

\1,500(税込)



アクリルキーホルダー(ランダム全4種)

\1,200(税込)



★「2NE1×HELLO KITTY」コラボレーション GOODS お取り扱い会場一覧

・ECサイト

ご購入特典……ステッカー(ランダム全3種)



・「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN JAPAN」ツアー会場(兵庫・東京)

ご購入特典……ステッカー(ランダム全3種)



・「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN JAPAN」POPUP STORE店舗(大阪・東京)

ご購入特典……オリジナルショッパー(全2種) / オリジナルハンドミラー



※ご購入特典の取得条件につきましては、特設サイトよりご確認ください。



<EC先行販売>

2024年11月15日(金)12時より各ECサイトにて販売開始予定

・mu-mo SHOP

・YGEX OFFICIAL SHOP

1月下旬より順次出荷予定



※「2NE1×HELLO KITTY」コラボレーション GOODSにつきましては「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN JAPAN」GOODS、「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN JAPAN」POPUP STORE開催記念 GOODSとの配送スケジュールが異なるため、同時購入はできません。



■関連リンク

「2NE1」15周年特設サイト