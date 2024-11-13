WayV、6thミニアルバム「FREQUENCY」予告イメージを公開…ダークな雰囲気で悪童に変身
昨日（12日）と本日（13日）、WayVは公式SNSを通じて、6thミニアルバム「FREQUENCY」の予告イメージを公開した。公開された予告イメージは、茶目っ気あふれる5人の悪童に変身したメンバーたちの姿を盛り込んでいる。彼らは、ダークな雰囲気でカムバックへの好奇心を刺激した。
同アルバムは、タイトル曲「FREQUENCY」の韓国語・中国語バージョン、先行公開曲「HIGH FIVE」をはじめ、様々な雰囲気の全6曲が収録されている。WayVの新しい音楽を十分に楽しめるアルバムだと期待されている。
さらに、いくら華やかな人生を送っていても相手がいなければ全てが無意味だという内容のレトロムードR＆Bダンス曲「Filthy Rich」、相手の連絡を待っている切実な気持ちをメンバーらの甘いボーカルと感性あふれるラップで表現したミディアムテンポのR＆B曲「Call Me」の2曲の英語バージョンも収録されている。
これまで「Love Talk」「Miracle」などの英語曲が愛されただけに、今回の新曲も世界中の音楽ファンから関心が集まっている。
WayVは、25日午後6時、各音楽配信サイトで6thミニアルバム「FREQUENCY」の全曲の音源を公開する。また、19日午後6時には先行公開曲「HIGH FIVE」の音源とミュージックビデオを公開する。
WayV The 6th Mini Album ‘FREQUENCY’ Image Teaser 2 #KUN- WayV (@WayV_official) November 12, 2024
【FREQUENCY - The 6th Mini Album】
➫ 2024.11.25 (CST/KST)
Pre-Release ‘HIGH FIVE’
➫ 2024.11.19 (CST/KST)
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➫ 2024.11.19 (CST/KST)
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