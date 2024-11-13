¡ØN¥¹¤Ú¡ÙÅÐ¾ì¤Î¸µ¥Æ¥ìÅìP¤¬¸ì¤ë¡ÖÊüÁ÷¶É¤¬·Þ¹ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¡Ø¶¯¸¢¡Ù¡×¤Î¼Â¾ð
¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤ò¥â¥ó¥¹¥¿¡¼²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¡Ä
¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÇÛ¿®¤È¤ÎÆ®¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¸Ø¤ì¤ë¤Î¤ÏÊüÁ÷¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¤ÎÌª·î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡ØNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÇºùÈþÎÓÂç³Ø·Ý½ÑÊ¸²½³Ø·²¶µ¼ø¡¢ÅÄÊ¥½ÓÉ§»á¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î2¤Ä¤Î·¹¸þ¡×¤Î·ã²½¤¬¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î¸½¾ì¤òÏÇ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤À¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ï¡¢¡Ö»ëÄ°Î¨¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼°Ê³°¤Î»ØÉ¸¤ò¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä
Á°ÊÔ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¢¤Î¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤ÎÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ãÌ£¤·¤Æ¤æ¤¤¿¤¤¡£
¥Æ¥ìÅì¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤â¡¢º£¸å¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖµìJ¡×¤È¾ÊÎ¬¡Ë¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¥Æ¥ìÅì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢OB¤Ç¤¢¤ë»ä¤Î¡ØNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë(°Ê²¼¡¢¡ØN¥¹¤Ú¡Ù¤È¾ÊÎ¬)¡Ù½Ð±é¤ÏµìJ¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¸À¤ï¤ì¤ë´í¸±À¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤áÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö×ÖÅÙ¡×¤ä¡Ö·Þ¹ç¡×¤ÎÂÖÅÙ¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤ò¥â¥ó¥¹¥¿¡¼²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ï¡¢¡Ö»ëÄ°Î¨¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼°Ê³°¤Î»ØÉ¸¤ò¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤òÇÛ¿®¤Ë²ó¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤ò²Ô¤°¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â»ëÄ°Î¨¤ò³Í¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÃÏ¾åÇÈ¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤È¤Î¶èÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë°ÊÁ°¤è¤ê»ëÄ°Î¨¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¸½¾ì¤Î¿Íºà¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÎô²½¤·¡¢´ë²è½ñ¤ò¸«¤Æ¤â¡Ö¤½¤Î´ë²è¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ï°ì°®¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¾¤Ë¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤·¤Î¼ºÇÔ¤â·èÄêÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¸½ºß¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â¡ÖÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¨¤²¹ø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤¬¤ëÀè¤Ï¤É¤³¤À¤í¤¦¤«¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤äÇÐÍ¥¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤âà³Î¼Â¤Çáà¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤á¥Ò¥Ã¥È¤Ø¤ÎÆ»¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¼çÌò¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤Í¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Î´ë²è½ñ¤Ï¤¤¤Þ¤ä¡¢¡Ö°ì¤Ë¥¥ã¥¹¥È¡¢Æó¤Ë¥¥ã¥¹¥È¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ÎÌ¾Á°¤òÎóµ¤·¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤¬¸«¤é¤ì¡¢´ë²è¤òÁª¤ÖÊý¤â´ë²è½ñ¤ÎËÜ¼Á¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢µó¤²¤é¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ë¡Ö¡»¡ß¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤¢¤ê¤µ¤Þ¤À¡£
Ç¯¡¹¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö½Ð±é¼Ô½Å»ë¡×¤Î·¹¸þ
ËÜÍè¡¢¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤È¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÛ¿®¤è¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Âå¡¹ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤È¤Î¡Öå«¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÀèÇÚ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆàÀ¯¼£Åª¤Êá¤Ä¤¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤¿À®²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¤â37Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÌ³½ê¤ÈÆü¡¹¡¢°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤Î¾ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡ÖÃÐ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¡×¤¬¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¡Öº£²ó¤Ï¤ª´ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Éð´ï¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤½¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤¬µÕ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¡¢¡Ö¤«¤»¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÄ°Î¨¤¬³Í¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¿Íµ¤¤¬¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºî¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥¤¥á¡¼¥¸Áàºî¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»ëÄ°Î¨¤ò¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡¢¤½¤Îº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñÉ¾²Á¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
ÆÃ¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤¬¾¡Éé¤À¡£¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡×¤Î¼çÌò¤ä¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢°ìÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð±é¼Ô½Å»ë¤Î·¹¸þ¤ÏÇ¯¡¹¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ë²Ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Éé¤Î°ìÌÌ¤È¤·¤ÆÊ®½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÌª·î´Ø·¸¤ÏÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤Î´Ø·¸¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö»ëÄ°Î¨³ÍÆÀ¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¤¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Çµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë¤¹¤ê´ó¤ë¤Î¤«¡×
ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢NHK¤Î°ðÍÕ²ñÄ¹¤ÎµìJ»öÌ³½ê¤Ø¤Î¿·µ¬¥ª¥Õ¥¡¡¼²ò¶Ø¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤Î´Ø·¸¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¯É½¤ò¤·¤¿¤éÈ¿È¯¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤Î¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Çµì£Ê¤Ë¤¹¤ê´ó¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢±Ô¤¤¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤³¤½¤¬¡¢ËÜÏÀ¤Ç»ä¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤ÎÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤ÎËÜ¼Á¤À¤«¤é¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤È¤Ï²¿¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤Ê¤¼Î¾¼Ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤äÇÐÍ¥¤Î¼ýÆþ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î½Ð±éÎÁ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤À¡£°ìÈÖ¤Î²Ô¤®¤É¤³¤í¤Ï£Ã£Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ£Ã£Í½Ð±é¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ëÄ°Î¨¤ò³Í¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¿ÍÁª¤Îµò¤ê½ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡¢£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Â¿¤¤¡¢¥Ö¥í¥°¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î»Ø¿Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡á¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÉáÄÌ¤Ê¤é»ö¼Â¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡Ö¶É¤äÈÖÁÈ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ä
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤ÎÎÏ´Ø·¸¤Ï°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¼«¿È¤ä»öÌ³½ê¤¬¶¯¤¯¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£
¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼ç±é¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤½Ð±é¼Ô¤Ê¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤«¤é¤â¡¢ÇÐÍ¥¼«¿È¤ä»öÌ³½ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡ÖµÛ°úÎÏ¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤âÇÐÍ¥¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤¹³µÄ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Î©¾ì¤¬¼å¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢·Þ¹ç¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
½µ´©»ï¤Ê¤É¤ÇÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤â»ëÄ°Î¨¤ÎÄãÌÂ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¤À¤ó¤Þ¤ê¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é»ö¼Â¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡Ö¶É¤äÈÖÁÈ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
´°Á´¤Ë¶É¤Ï¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÊÃÊ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¶¯¸¢¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤ËÀÕÇ¤¤È¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
²ò·èºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄó¸À
°Ê¾å¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙÉÔ¿¶¤ÎÍýÍ³¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹½Â¤Åª¤Ê£²¤Ä¤Î·¹¸þ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤½¤ì¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¤È¤¤¤¦²ò·èºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó¸À¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¤º¤Ð¤ê¡¢»ä¤¬º£²óµó¤²¤¿2¤Ä¤Î·¹¸þ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¾å¤Î¡Ö¾åÁØÉô¡×¤ä¡Ö·Ð±Ä¿Ø¡×¤¬²¼¤Î¡Ö¸½¾ì¡×¤ä¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡×¤Ë¸ý½Ð¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ï¾å²¼¤ÎÃÇÀä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¸½¾ì¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÏÈèÊÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡£¾å¤Ï²¼¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤â²æËý¤·¤ÆÇ¤¤»¤ëÉ÷Ä¬¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Í³ïèÃ£¤Ê¼ÒÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤äÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤í¤¦¡£
ÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤¿¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤È¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀ§Àµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆàÌ¥ÎÏ¤¢¤ëá¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤Î¶É¤Î¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄÈÖÁÈ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤À¡£¡Ö¤¢¤Î¶É¤Î¤¢¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¶É¡×¤À¤±¤¬À®¤·¿ë¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ±Êü¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¡ÖÌ±´ÖÊüÁ÷¢Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¡×¤È¤¤¤¦¶èÊÌ¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¸ø¶¦ºâ¤Ç¤¢¤ëÅÅÇÈ¤òÍÂ¤«¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢ÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤»îÎý¤Ê¤Î¤À¡£
Ê¸¡§ÅÄÊ¥½ÓÉ§