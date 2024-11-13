ÃÓ¿åÄÌÍÎ»á¡ÖÀ¼Í¥Ã£¤Ï¿´³°¤À¡× ²»À¼¶È³¦3ÃÄÂÎ¡ÖÀ¸À®AI²»À¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼çÄ¥¤òÈ¯É½ ¡Ö¥¢¥Ë¥áµÚ¤Ó³°¹ñ±Ç²è¤Î¿á¤ÂØ¤¨¶Ø»ß¡×¡ÖAI¤Î³Ø½¬¡¦ÍøÍÑ¤ËËÜ¿ÍµöÂú¡×¡ÖAIÀ¸À®Êª¤ÎÌÀµ¡×µá¤á¤ë
¡¡¶¨Æ±ÁÈ¹çÆüËÜÇÐÍ¥Ï¢¹ç¡ÊÆüÇÐÏ¢¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ÝÇ½¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¼Ô¶¨²ñ¡Ê¥Þ¥Í¶¨¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀ¼Í¥»ö¶È¼Ò¶¨µÄ²ñ¡ÊÀ¼»ö¶¨¡Ë¤Î3ÃÄÂÎ¤¬13Æü¡¢À¸À®AI¤Î°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¢¥Ë¥á³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÊÂ¤ó¤À²ñ¸«¡Ê33Ê¬º¢¡Á¡Ë
¡¡À¸À®AI¤Ë¤è¤ë²»À¼ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤âÅÙ¡¹ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï10·î15Æü¤«¤é¡¢À¼Í¥¶ÈÍ»Ö¤Ë¤è¤ë¡ÖNOMOREÌµÃÇÀ¸À®AI¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÃæÈøÎ´À»¤òÉ®Æ¬¤Ë³áÍµµ®¡¢Ê¡»³½á¡¢»³»û¹¨°ì¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¼Í¥26¿Í¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸À¼Í¥³¦¤Ç¤âÂ¿¸À¸ì²½¤·¤¿AI²»À¼¤ò¡¢±éµ»¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÅù¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë»öÌ³½ê¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¼ç¤Ê¼çÄ¥¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ê1¡ËÀ¸À®AI²»À¼¤ò¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óµÚ¤Ó³°¹ñ±Ç²èÅù¤Î¿áÂØ¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òµá¤á¤ë¡¢¡Ê2¡ËÀ¸À®AI²»À¼¤ò³Ø½¬¡¦ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¡¢¡Ê3¡ËÀ¸À®AI²»À¼¤Ë¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ëÀ¸À®Êª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÌÀµ¤òµá¤á¤ë¡¢¤Î3ÅÀ¡£
¡¡3ÃÄÂÎ¤Ï¡¢¡ÖAI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¸¿È¤Î¼Â±é²È¤Î±éµ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤½¿¿¤Î¡ØAnima¡Ê¥¢¥Ë¥Þ¡Ë=º²¡Ù¤òºîÉÊ¤Ë¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¼Â±é²È¤ÎÀ¼¤Î¸¢Íø¤ÈÀ¼Í¥Ê¸²½¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢AI¤È¤ÎÅ¬Àµ¤Ê¶¦Â¸ÊýË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ë¤â¶¦Æ±¤Ç¼çÄ¥¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÆüÇÐÏ¢ÉûÍý»öÄ¹¤ÎÃÓ¿åÄÌÍÎ»á¡Ê¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¥¢¥Ã¥¯¥Þ¥óÌò¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡ÖÀ¼Í¥Ã£¤Ï¿´³°¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤«¤é¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÌµÃÇ¤ÇÀ¼Í¥¤¿¤Á¤Î²»À¼¤òÏ¿²»¤·¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ²Î¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÃý¤é¤µ¤ì¤ÆSNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤ÏÀ¸À®AI²»À¼¤ò¾¡¼ê¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ç¤¿¤é¤á¤Ê¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¼Í¥Ã£¤Ï¿´³°¤À¡×
¡ÊABEMA NEWS¡Ë