衆院は１３日、常任・特別委員長と審査会長を選んだ。

党首討論を開く国家基本政策委員長には立憲民主党の泉健太前代表が就いた。議院運営委員長には自民党の浜田靖一氏が１１日に再任されている。その他の委員長、会長は次の通り。（敬称略）

◇常任委員長

内閣 星野剛士（自民）▽総務 竹内譲（公明）▽法務 西村智奈美（立民）▽外務 勝俣孝明（自民）▽財務金融 津島淳（自民）▽文部科学 田野瀬太道（自民）▽厚生労働 新谷正義（自民）▽農林水産 御法川信英（自民）▽経済産業 宮崎政久（自民）▽国土交通 長坂康正（自民）▽環境 近藤昭一（立民）▽安全保障 遠藤敬（維新）▽予算 安住淳（立民）▽決算行政監視 鈴木義弘（国民）▽懲罰 菊田真紀子（立民）

◇特別委員長

東日本大震災復興・防災・災害対策 後藤茂之（自民）▽政治改革 渡辺周（立民）▽沖縄・北方問題 逢坂誠二（立民）▽拉致問題 牧義夫（立民）▽消費者問題 浦野靖人（維新）▽原子力問題 江渡聡徳（自民）▽地域活性化・こども政策・デジタル社会形成 谷公一（自民）

◇審査会長

憲法 枝野幸男（立民）▽情報監視 伊藤達也（自民）▽政治倫理 田中和徳（自民）。