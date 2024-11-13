「ホロライブ」猫又おかゆさんの純愛ノベルゲーム「おかゆにゅ～～む！完全生産限定版 hololive Official Edition」が受注開始
2025年2月27日～3月6日に順次発送予定
受注受付期間：11月13日12時～2025年1月6日18時
価格：14,300円
エンターグラムは、Nintendo Switch/PC用純愛ノベルゲーム「おかゆにゅ～～む！完全生産限定版 hololive Official Edition」の受注受付を11月13日12時より開始した。受付期間は2025年1月6日18時まで。2025年2月27日から3月6日に順次発送予定で、価格は14,300円。
本作は、カバーが運営するホロライブプロダクション所属のVTuber・猫又おかゆさんが主演&監修を務める純愛ノベルゲーム。猫又おかゆさんと過ごすほのぼの同棲ストーリーを楽しめる。
今回受注がスタートした「完全生産限定版 hololive Official Edition」にはタペストリー、ぶら下がりアクリルスタンド、チェキ風カードのほか、描き下ろしB6ホログラムアクリルパネルや主題歌CDといった様々な特典が付属する。
□「おかゆにゅ～～む！完全生産限定版 hololive Official Edition」の受注受付ページ
／- ホロライブプロダクション【公式】 (@hololivetv) November 13, 2024
「#おかゆにゅ～～む ！完全生産限定版 hololive Official Edition」の受注が本日開始🍙
＼#猫又おかゆ(@nekomataokayu)が初主演＆監修を務める、純愛ノベルゲーム🎮💓
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