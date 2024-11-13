【おかゆにゅ～～む！完全生産限定版 hololive Official Edition】2025年2月27日～3月6日に順次発送予定受注受付期間：11月13日12時～2025年1月6日18時価格：14,300円

エンターグラムは、Nintendo Switch/PC用純愛ノベルゲーム「おかゆにゅ～～む！完全生産限定版 hololive Official Edition」の受注受付を11月13日12時より開始した。受付期間は2025年1月6日18時まで。2025年2月27日から3月6日に順次発送予定で、価格は14,300円。

本作は、カバーが運営するホロライブプロダクション所属のVTuber・猫又おかゆさんが主演&監修を務める純愛ノベルゲーム。猫又おかゆさんと過ごすほのぼの同棲ストーリーを楽しめる。

今回受注がスタートした「完全生産限定版 hololive Official Edition」にはタペストリー、ぶら下がりアクリルスタンド、チェキ風カードのほか、描き下ろしB6ホログラムアクリルパネルや主題歌CDといった様々な特典が付属する。

□「おかゆにゅ～～む！完全生産限定版 hololive Official Edition」の受注受付ページ

(C) 2016 COVER Corp.

(C) ENTERGRAM