これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス雇用統計（2024年 第3四半期）15:30
予想 N/A 前回 7.3%（失業率)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（11/02 - 11/08）21:00
予想 N/A 前回 -10.8%（前週比)
消費者物価指数（CPI）（10月）22:30
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.4%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.3% 前回 3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
※予定は変更されることがあります。
フランス雇用統計（2024年 第3四半期）15:30
予想 N/A 前回 7.3%（失業率)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（11/02 - 11/08）21:00
予想 N/A 前回 -10.8%（前週比)
消費者物価指数（CPI）（10月）22:30
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.4%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.3% 前回 3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
※予定は変更されることがあります。