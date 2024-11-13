【ユーロ圏】
フランス雇用統計（2024年 第3四半期）15:30
予想　N/A　前回　7.3%（失業率)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（11/02 - 11/08）21:00
予想　N/A　前回　-10.8%（前週比)

消費者物価指数（CPI）（10月）22:30　
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.6%　前回　2.4%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　3.3%　前回　3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

※予定は変更されることがあります。