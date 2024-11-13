【ユーロ圏】

フランス雇用統計（2024年 第3四半期）15:30

予想 N/A 前回 7.3%（失業率)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（11/02 - 11/08）21:00

予想 N/A 前回 -10.8%（前週比)



消費者物価指数（CPI）（10月）22:30

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.6% 前回 2.4%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.3% 前回 3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



※予定は変更されることがあります。

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