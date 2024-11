ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)で『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の拡張エリア『ドンキーコング・カントリー』が12月11日に新たにオープンすることを記念して、日本航空(JAL)は2025年1月14日から、特別塗装機「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」(エンブラエル190型機)を国内線に就航させると、13日に発表した。

機体には、ドンキーコングやマリオをはじめ、ミニオン、ハリー・ポッター、セサミストリートのエルモとクッキーモンスター、ウッディー・ウッドペッカーなどの仲間が描かれている。また、特別塗装機の就航を記念して、JAL運航機材の国内線前方スクリーンで12月1日から2025年11月30日まで、JALとUSJがコラボレーションした特別映像を放映する。対象機材はボーイング737-800、ボーイング767-300ER。映像は秋冬と春夏の2バージョンを放映予定で、シーズンごとに異なった内容でUSJの「NO LIMIT!」な世界観を楽しむことができる。さらに、『ドンキーコング・カントリー』オープンおよび「JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」就航を記念して、指定時間に「ドンキーコング・カントリー」へ入場できるJALユニバーサル・エクスプレス・パス付きのツアーを発売する。ツアーでは、JAL協賛アトラクションの「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」を含む3つのアトラクションから1つを選んで体験できるJAL ユニバーサル・エクスプレス・パス(先着順)またはオフィシャルホテル宿泊限定館内利用券なども付いてくる。■「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」概要◆機材:エンブラエル190型機(機体番号:JA245J 運航:ジェイエア)・全長:36.2メートル/全高:10.6メートル/全幅:28.7メートル/座席数:95席(クラスJ:15席、普通席:80席)◆就航路線:エンブラエル190型機運航路線◆初便:2025年1月14日(火)JAL2057便 大阪(伊丹)発〜福岡着◆運航期間:2025年1月14日(火)〜2026年6月頃TM and(C)2024 Sesame WorkshopWIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are(C)& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C)JKR.Minions and all related elements and indicia TM &(C)2024 Universal Studios. All rights reserved.(C)NintendoTM &(C)Universal Studios. All rights reserved.TM &(C)Universal Studios & Amblin Entertainment