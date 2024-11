タリーズコーヒーのホリデーシーズンを彩る季節限定メニューとして「アイリッシュラテ」と「マスカルポーネティラミスラテ」「&TEA 苺ミルフィーユロイヤルミルクティー」が登場!

さらにティラミスやドーナツなどのフードメニューやコーヒー豆、グッズなども販売されます☆

タリーズコーヒー「アイリッシュラテ/マスカルポーネティラミスラテ/&TEA 苺ミルフィーユロイヤルミルクティー」

発売日:2024年11月20日(水)

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

タリーズコーヒーが、“May your Holidays Sparkle with Joy and Laughter”をテーマに、“これから訪れるホリデーシーズンが楽しみと笑顔でキラキラと輝きますように“という思いを込めて期間限定メニューを販売!

ドリンクは毎年好評の「アイリッシュラテ」をはじめ、冬の訪れにぴったりな味わいのカフェラテ、見た目も華やかなミルクティーもラインナップされます。

季節限定のカップには、星がキラキラと降り注いだようなデザインが施され、ホリデー気分を盛り上げます。

さらにこの時季ならではのクリスマスツリーやキャンディケインをモチーフにしたフードも登場。

さらに、年に一度しか味わうことのできないブレンドコーヒーや、シンプルなデザインでありながら、日常をキラキラと輝かせてくれるようなグッズが多数展開されます。

アイリッシュラテ(HOT/ICED)

価格:Short 570円・Tall 630円・Grande 690円(税込)

タリーズのホリデードリンクの象徴とも言えるアイリッシュラテ。

アイルランド発祥とされる、アイリッシュコーヒーをモチーフにしています。

エスプレッソのコクと焦がしカラメルのような芳醇な味わいが楽しめる一杯です。

マスカルポーネティラミスラテ(HOT/ICED)

価格:Short 570円・Tall 630円・Grande 690円(税込)

発売のたびに人気を博している「マスカルポーネティラミスラテ」が2024年も登場。

濃厚なエスプレッソとなめらかなマスカルポーネホイップ、トッピングのココアパウダーでティラミスの味わいが表現されています。

カップから広がる豊かな香りと、デザートを食べているかのようなリッチなドリンクです。

&TEA 苺ミルフィーユロイヤルミルクティー(HOT/ICED)

価格:Short 590円・Tall 650円・Grande 710円(税込)

ほっと一息つきたい時におすすめの「&TEA 苺ミルフィーユロイヤルミルクティー」

やさしい甘さのロイヤルミルクティーに、甘酸っぱい苺とサクサクとしたパイの食感がアクセントになったドリンクです。

濃厚なカスタードとナッツの香ばしい風味が調和した華やかなデザートドリンクがホリデーシーズンを彩ります。

オレンジリキュール香るティラミス

価格:単品 535円・セット 875円(税込)〜

口どけの良いマスカルポーネチーズと、コーヒーのほろ苦さが程よいバランスのティラミス。

オレンジリキュールが華やかに香る、風味豊かな味わいに仕上げられています。

苺のアマクロツリー

価格:360円(税込)

タリーズ冬の定番フードであるアマクロツリー。

今年は甘酸っぱい苺ジャムを挟み、華やかな味わいを楽しめます。

キャンディケインドーナツ ストロベリー&クランベリー

価格:365円(税込)

“キャンディケイン”の見た目を表現したドーナツ。

クランベリー風味のしっとり生地にホワイトチョコ、ストロベリーチョコをかけたドーナツです。

ハンドル付きステンレスタンブラー スパークルスター

価格:3,250円(税込)

赤い蓋に白い本体がホリデーシーズンにぴったりのステンレスタンブラー。

キラっと輝く星が華やかなデザインのタンブラーです。

ベアフル ボトルケース(カプチーノ)

価格:2,530円(税込)

カプチーノカラーでふわふわ生地のベアフルがかわいいボトルケース。

ステンレスボトルやペットボトルを入れて使うことができます。

タリーズホリデーロースト フルボディ

価格:1,440円(税込)

内容量:200g

ビターカラメルやチョコレートを思わせる風味が特徴のブレンドコーヒー。

程よいスモーキーさと厚みのあるボディで、深煎り派の方におすすめです。

タリーズホリデーロースト ミディアム

価格:1,440円(税込)

内容量:200g

程よいボディと酸味がバランスの良い味わいのコーヒー。

なめらかな口あたりとカラメルのような香ばしいフレーバーを楽しめます。

タリーズジップス シングルサーブ ホリデーロースト アソートBOX

価格:1,570円(税込)

内容量:8P

タリーズホリデーローストの2つの味わいを、簡便性シングルサーブで楽しめるアソート。

クラフト地のパッケージは、ギフトとしても活用できます。

タリーズハニー オリジナルブレンド500g ホリデーエディション

価格:1,230円(税込)

アルゼンチン産をメインにブレンドしたタリーズオリジナルのはちみつ。

季節限定のデザインで、ギフトにもおすすめの一品です。

タリーズ ストロベリーベース320g

価格:1,250円(税込)

タリーズの苺ソースの味わいを、自宅で使いやすく瓶に詰め込んだ「タリーズ ストロベリーベース」

みずみずしい苺の甘酸っぱい味わいと果肉感を楽しめます。

ドリンクにプラスしたり、パンに塗ったりと、様々な楽しみ方ができるベースです。

ニット帽ベアフル (チョコ&ホワイト)〔プチ〕

価格:各1,650円(税込)

ポンポンがついたニット帽とセーターを着た、冬らしい装いのベアフル。

お菓子やコーヒーと一緒に、クリスマスギフトとしてもおすすめです。

ベアフル ダブルグラス(スター)

価格:2,530円(税込)

ベアフルが星を持ったデザインのグラス。

飲み物によって表情の変化が楽しめるドリンクウェアです。

スパークルスターマグ

価格:2,050円(税込)

白地にタリーズロゴとキラキラと輝く星のデザインを施した、シンプルなマグ。

電子レンジ・食洗機も使用できる、利便性も良いマグカップです。

タリーズカード ホリデー限定デザイン

カード入金:1,000円〜

ゴールドにオーナメント調のデザインが華やかなタリーズカード。

星が降り注ぐ中に、ベアフルが描かれているのもポイントです。

“May your Holidays Sparkle with Joy and Laughter”をテーマににした季節限定ドリンクやメニュー、グッズが多数ラインナップ。

タリーズコーヒーの「アイリッシュラテ」「マスカルポーネティラミスラテ」「&TEA 苺ミルフィーユロイヤルミルクティー」は、2024年11月20日(水)より発売です☆

干支ミニテディやドリンクチケットが付いた福袋!タリーズコーヒー「2025 HAPPY BAG」 干支ミニテディやドリンクチケットが付いた福袋!タリーズコーヒー「2025 HAPPY BAG」 続きを見る

クリーミーで濃厚なソースが際立つ芳醇な味わい!タリーズコーヒー「北海道産マスカルポーネのチーズクリームパスタ」 クリーミーで濃厚なソースが際立つ芳醇な味わい!タリーズコーヒー「北海道産マスカルポーネのチーズクリームパスタ」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post &TEA 苺ミルフィーユロイヤルミルクティーも!タリーズコーヒー「アイリッシュ/マスカルポーネティラミスラテ」 appeared first on Dtimes.