カレンダーやタペストリー、缶バッジ、ステッカーなどがラインナップされています☆

セガ ラッキーくじオンライン「初音ミク× オシャレ魔女 ラブ and ベリー」

価格:1回770円(税込) + 送料500円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

販売期間:2024年11月13日11:00〜12月20日23:59

セガ ラッキーくじオンラインに、『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』の衣装にドレスアップした「初音ミク」の賞品が登場!

アクリル万年カレンダー、タペストリー、アクリルスタンド、缶バッジ、ステッカーがラインナップされています。

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』ファンにはお馴染みの、「ラブ」と「ベリー」の衣装にドレスアップした「初音ミク」や、ミニキャライラストには「初音ミク」のほか、ぶとうかいやディスコ衣装の「鏡音リン」「巡音ルカ」「MEIKO」など様々なスタイルが楽しめるのも嬉しいポイント。

ステージ上の臨場感あるイラストは「Anmi 」先生、デフォルメイラストは「三月八日」先生が描き下ろしています☆

A賞 アクリル万年カレンダー

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』に登場する「ラブリーストロベリー」と「キラリンパープル」に身を包んだ「初音ミク」の万年カレンダー。

毎年繰り返し使うことができるカレンダーです。

B賞 B2タペストリー

「初音ミク」のコラボアートを使用した、B2サイズのタペストリー。

「ラブリーストロベリー」と「キラリンパープル」の衣装で展開されています。

それぞれで異なるポーズや表情もポイントです。

C賞 アクリルスタンド

全8種のアクリルスタンド。

ミニキャライラストには「初音ミク」のほか、舞踏会やディスコ衣装の「鏡音リン」「巡音ルカ」「MEIKO」が登場しています。

それぞれのキャラクターをイメージした台座付きです。

D賞 BIG缶バッジ

全12種類の缶バッジ。

4種類のステージ上のデザイン、8種類のミニキャライラストデザインが展開されています。

キャラクターや衣装に合わせた背景のカラーもポイントです。

E賞 ステッカー

A6サイズのステッカー。

背景には、音符やレース、ラインストーン風のイラストがあしらわれています。

背景にセレクトされたグラデーションカラーもおしゃれ☆

マストバイキャンペーン ステッカー

くじを10回引く度に1枚選べる「マストバイキャンペーン」にはステッカーが登場。

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』のオシャレまほうカード風のデザインです。

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』の衣装にドレスアップした「初音ミク」のグッズが登場。

セガ ラッキーくじオンラインの「初音ミク× オシャレ魔女 ラブ and ベリー」は、2024年11月13日11:00より発売です☆

