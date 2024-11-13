¡Ú¾¾ºå¶¥ÎØ¡¦£Ç·¥ì¥ª¥Ë¥º¥«¥Ã¥×¡ÛÄÍËÜÂç¼ù¡¡ÊÂ¤Ó¤Ç½Ï¹Í¡ÖÆ±´ü²¬ºê¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤ÏÌ¥ÎÏ¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡×
¡¡¾¾ºå¶¥ÎØ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»ÜÀßÀ°È÷Åù¶¨»¿¶¥ÎØ£é£î¾¾ºå£Ç·¡Ö£Ô£è£å¡¡£Ì£å£ï£î£é£ä£ó¡¡£Ã£õ£ð¡Ê¥¶¡¦¥ì¥ª¥Ë¥º¥«¥Ã¥×¡Ë¡×¤¬£±£´Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¾®ÁÒ£Çµ¶¥ÎØº×½Ð¾ìÁÈ¤¬ÉÔºß¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢Çä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Î¼ã¼ê¤é¤¬£Ç·¤Î·®¾Ï¤òÌÜ»Ø¤·Ç®Àï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡½éÆüÆÃÁª£±£²£Ò¤Ï¤½¤ó¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¶Æñ²òÀï¤À¤¬¡¢ÄÍËÜÂç¼ù¡Ê£³£¶¡á·§ËÜ¡Ë¤âÊÂ¤Ó¤Ç½Ï¹Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜ½¨Ç·²ð¤¬Íî¼Ö¤Î±Æ¶Á¤Ç·ç¾ì¡£Á°¸¡Æü¡Ê£±£³Æü¡Ë¤Î£²ÆüÁ°¤ËÄÉ²Ã¤¬Æþ¤Ã¤¿·§ËÜ¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Þ¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¸åÇÚ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆÃÁª£¹ÈÖÌÜ¤Î¥¤¥¹¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ò¥Ç¥Î¥¹¥±¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µÀï¤«¤éÃæ£²Æü¤ÇÅ¾Àï¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï´Ö³Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Á´Á³¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤à¤·¤í¥Ï¡¼¥ÉÆüÄø¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶á¶·¤Ï£ÆµÀï¤Ê¤¬¤é£³¾ì½êÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¤È·è¤áµÓ¤¬ºã¤¨¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤ËÄ´»Ò¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤·¡¢¥³¡¼¥¹¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½¼¼Â´ü¤ËÆÍÆþ¡£º®Àï¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£¹¼ÖÎ©¤Æ¤Ç¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡££·¼ÖÎ©¤Æ¤Ç¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤Ê¤é¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡½éÆüÆÃÁª£±£²£Ò¤ÏÄ¹¹Í¤ÎËö¤Ë¡Ö·è¤á¤º¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ±µ³Àï¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¡ÖÆ±´ü¤Î²¬ºê¡ÊÃÒºÈ¡Ë¤µ¤ó¤¬¶õ¤¯¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡Ê¤½¤Î¸å¤í¤Ï¡ËÌ¥ÎÏ¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡£¼«Ê¬¤ÇÎ®¤ì¤Ë¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«£³Ãå¤Þ¤Ç¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤Î·èÃÇ¤¬µÈ¤È½Ð¤ë¤«¡£