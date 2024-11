【DMM通販:BANDAI SPIRITS新商品 抽選販売】抽選期間:11月13日14時~11月17日14時当選発表:11月19日から4日以内

「RG 1/144 シャイニングガンダム」

DMM通販にて、2025年4月から6月に発売されるBANDAI SPIRITSプラモデル新商品の抽選販売を実施している。抽選期間は11月17日14時まで。当選発表は11月19日から4日以内に行なわれる。

今回抽選販売の対象となる商品は、ガンプラより「RG 1/144 シャイニングガンダム」や、「30MM ACVI」より「RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」「BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」「WEAPON SET 05」、美少女プラモデルより「30MS SIS-Y00 シュレミ[カラーB]」「30MS SIS-H00 セスティエ[カラーC]」「30MS 黛 冬優子」、「ボトムズ」より「HG スコープドッグターボカスタム」、「スパロボOG」より「HG アシュセイヴァー」など計10製品がラインナップしている。

抽選の注意事項として、1商品につき1人1点までとなっているほか、申し込み後の申込キャンセルができず、支払方法が「クレジットカード」のみとなっている。

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」

「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 05」

「30MS SIS-Y00 シュレミ[カラーB]」

「30MS SIS-H00 セスティエ[カラーC]」

「30MS 黛 冬優子」

「HG スコープドッグターボカスタム」

「HG アシュセイヴァー」

(C)創通・サンライズ

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)BANDAI SPIRITS 2021

THE IDOLM@STER(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)サンライズ

(C)SRWOG PROJECT