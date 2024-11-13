AnkerºÇ¶¯8 in 1½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡£1¥ö·î¤Ö¤ê¤Î²áµîºÇ°ÂÃÍ¤À¤è #Amazon¥»¡¼¥ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2024Ç¯11·î13Æü¤Ï¡¢ºÇÂç8Âæ¤Îµ¡´ï¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖMagGo Magnetic Charging Station (8-in-1)¡×¤ä¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊ£¿ô¤ÎÀÜÂ³¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖUSB-C ¥Ï¥Ö¡Ê10-in-1, Monitor Stand¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Anker¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤ÎÂ¿µ¡Ç½½¼ÅÅ´ï¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2024Ç¯11·î13Æü11»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¥µ¥¤¥º¤ä¥«¥é¡¼ÁªÂò¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý³°¤Î¥µ¥¤¥º¡¦¥«¥é¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤è¤¯¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¡ä¡ä12Ëü°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂê¡£Amazon¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡¢Audible¤Î30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ä¡äKindle Unlimited¤Ê¤é200Ëüºý¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¡£30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
ºÇÂç8Âæ¤Îµ¡´ï¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£Anker¤Î8-in-1½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç2,000±ß¥ª¥Õ¡ª
Anker¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤Î¡ÖMagGo Magnetic Charging Station (8-in-1)¡×¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¡ß1¡¢ACº¹¹þ¸ý¡ß3¡¢USB-C¥Ý¡¼¥È¡ß2¡¢USB-A¥Ý¡¼¥È¡ß2¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç8Âæ¤Îµ¡´ï¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ¤Î8-in-1½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Qi2ÂÐ±þ¤ÎiPhone¤Ë½¾Íè¤ÎAnker MagGo¥·¥ê¡¼¥º¤Î2ÇÜ¤ÎºÇÂç15W½ÐÎÏ¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£USB-C¥Ý¡¼¥È¤ÏºÇÂç67W½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤µ¡´ï¤ËµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
GaNµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê²£Éý10cm¤Î¾®·¿²½¤ò¼Â¸½¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤âÆëÀ÷¤à´Ý¤Ã¤³¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤â¡ý¤ÊËÜ¾¦ÉÊ¤¬¡¢º£¤Ê¤é¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç2,000±ß¥ª¥Õ¤È¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Î¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤ò°ìµ¤¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¡¢Anker¤Î¡ÖUSB-C ¥Ï¥Ö (10-in-1, Monitor Stand)¡×¤¬20¡ó¥ª¥Õ¡ª
¥â¥Ë¥¿¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊ£¿ô¤ÎÀÜÂ³¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Î¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤ÇÇº¤àÊý¤Î¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¡¢Anker¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤Î¡ÖUSB-C ¥Ï¥Ö¡Ê10-in-1, Monitor Stand¡Ë¡×¤¬20¡ó¥ª¥Õ¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
USB PDÆþÎÏÂÐ±þUSB-C¥Ý¡¼¥È¤äUSB-C½ÐÎÏ¥Ý¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢USB 3.0 Gen1 USB-C¥Ý¡¼¥È¡ß1¡¢USB 3.0 Gen1 USB-A ¥Ý¡¼¥È¡ß1¡¢USB 2.0 USB-A¥Ý¡¼¥È¡ß2¡¢4KÂÐ±þHDMI¥Ý¡¼¥È¡ß1¡¢3.5mm¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ß1¡¢¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥Ý¡¼¥È¡ß1¡¢SD¥«¡¼¥É¡õmicroSD¥¹¥í¥Ã¥È¡ß1¡¢¤È1Âæ¤Ë10¸Ä¤ÎÀÜÂ³¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¡£
Ìó14kg¤Î½Å¤µ¤Þ¤Ç´ÊÃ±¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¾è¤»¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´ï¤ò¤³¤ì1Âæ¤ÇÀÜÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥¿¥ó¥É²¼¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤É¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀ°Íý¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¥â¥Î¤Ç¤¹¡£
3Âæ¤Îµ¡´ï¤ò¥Ü¥¿¥ó1¤Ä¤Ç²èÌÌÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¡¢¥¨¥ì¥³¥à¤ÎHDMIÀÚÂØ´ï¤¬44¡ó¥ª¥Õ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥é¥¤¥¹¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
ELECOM¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë¤Î¡ÖHDMIÀÚÂØ´ï¡ÊDH-SW31BK/E¡Ë¡×¤Ï¡¢HDMI¥Ý¡¼¥ÈÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¡¢3Âæ¤Îµ¡´ï¤ò¥Ü¥¿¥ó1¤Ä¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ ¸½ºß44¡ó¥ª¥Õ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥é¥¤¥¹¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ÎHDMIÆþÎÏÃ¼»Ò¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤ò¤»¤º¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢HDD¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤äBD/DVD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢¥²¡¼¥àµ¡¤Ê¤É3Âæ¤òÀÜÂ³¤·¤Æ1Âæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¡£
µ¡´ï¤«¤éÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¤Ê¤É³°ÉôÅÅ¸»¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£µ¡´ï¤«¤é¤ÎÅÅ¸»¶¡µë¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°ÂÄêÆ°ºîÍÑ¤Î³°ÉôÅÅ¸»¥Ý¡¼¥ÈÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£
±Õ¾½²èÌÌ¤ËÉÕÃå¤·¤¿¤·¤Ä¤³¤¤±ø¤ì¤ò°ìÁÝ¡ª ¥¨¥ì¥³¥à¤ÎÄ¶¶¯ÎÏ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥¯¥í¥¹¤¬29¡ó¥ª¥Õ¤Î¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤Ë
ELECOM¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë¤Î¡Ö¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ Ä¶¶¯ÎÏ¥¯¥í¥¹ AVD-TVCC01¡×¤Ï¡¢±Õ¾½²èÌÌ¤ËÉÕÃå¤·¤¿»ØÌæ¤äÈé»é¡¢¥Û¥³¥ê¤Ê¤É¤Î¤·¤Ä¤³¤¤±ø¤ì¤ò°ìµ¤¤Ë¿¡¤¼è¤ë¥É¥é¥¤¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥¯¥í¥¹¡£¸½ºß¡¢29¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Ï¥Ê¥¤¥í¥ó¤È¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ÎÊ¬³ä·¿¹½Â¤¤ò»ý¤ÄÄ¶¶ËºÙÁ¡°Ý¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥ÞX¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÈùºÙ¤Ê±úÆÌ¤Ë¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±ø¤ì¤ÎÈùÎ³»Ò¤ò³Î¼Â¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿¡¢30cm¡ß30cm¤ÈÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç·¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â°ìËç¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿¡¤¼è¤ì¡¢¥¯¥í¥¹¤¬±ø¤ì¤¿¤é¡¢¿å¤ÇÀö¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
½¼ÅÅ´ï¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤Ê¤É¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤Ê¤é¤³¤ì¡£¥¨¥ì¥³¥à¤Î¼«Î©·¿¥Ý¡¼¥Á¤¬39¡ó¥ª¥Õ¤ÎÂçÆÃ²Á¡ª
ELECOM¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë¤Î¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥º¥Ý¡¼¥Á ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¿¥¤¥× BMA-GP14BK¡×¤Ï¡¢½¼ÅÅ´ï¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¼þÊÕµ¡´ï¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢¼ýÇ¼Êª¤¬³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¼«Î©·¿¥Ý¡¼¥Á¡£
¹â¤µ13cm¡¢²£Éý24cm¡¢±ü¹Ô¤9cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÂÎÆâÉô¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬5¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬1¤Ä¡¢ËÜÂÎÁ°ÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¡¢¾ïÈ÷Ìô¤Ê¤É¤âÊ¬¤±¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥ÁÆâÉô¤Î¥á¥¤¥ó¶õ´Ö¤Ë¤Ï»ÅÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾®Êª¤òÆþ¤ì¤Æ¤âº®¤¶¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æüº¢¤«¤é¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤òÂ¿¤¯»ý¤Á±¿¤Ö¿Í¤ËºÇÅ¬¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢º£¤Ê¤é39¡ó¥ª¥Õ¤ÎÂçÆÃ²Á¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
Â¾¤Ë¤â¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô¡ª
°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¥»¡¼¥ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿ï»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë ¤½¤Î¤Û¤«¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø
¡ä¡ä¤³¤ì¤«¤é³«ºÅ¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë
¡ä¡äAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë ¤³¤ì¤«¤é³«ºÅ¤Î¡Ö¿ôÎÌ¸ÂÄê¡×¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ÊPCÈÇ¤Î¤ß¡Ë
Source: Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë