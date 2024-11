ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」に「スペシャルチキンボックス」が登場!

通常価格よりお得にフライドチキンが楽しめるボックスのほか、シーズニング付きも仲間入りします☆

フレッシュネスバーガー「スペシャルチキンボックス」

発売期間:2024年11月20日(水)〜12月26日(木)

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※球場店舗・動物園店舗除く

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」に、毎年大人気のスペシャルチキンボックスが2024年も登場!

パーティーシーンにピッタリな4種類のボックスはクリスマス当日でも予約なしで購入可能です。

フレッシュネスのチキンは、心を込めて1枚1枚店内で揚げて提供。

使用しているのは、弾力がありジューシーで柔らかい若鶏の上もも肉「サイ」で、一口食べればあふれる肉汁がたまらない自信作です。

チキンの美味しさを引き立て、味の深みとコクを加えるため、下味には日本人に馴染みのある白味噌を隠し味として使用。

さらに、コリアンダーやバジルを含む8種類のスパイスを配合した特製の衣で、ザクッとしたクリスピーな食感とスパイシーな風味が実現されています。

飽きのこない味わいや、骨なしなので手軽に楽しめるのもポイントです。

フライドチキンに、大人気の北海道産フライドポテトを組み合わせた定番セットに、味変を楽しむピリッと辛い麻辣と旨みたっぷりチーズオニオン2種のシーズニングが付いた限定セットも初登場!

ホームパーティーなどの大人数はもちろん、おひとり様、カップルや家族とも楽しめます。

また、事前予約で、各ボックスが200円割引になりさらにお得に☆

スペシャルチキンボックス(小)

価格:1,590円(税込)

※単品販売合計価格より210円お得

内容:フライドチキン×4、北海道産フライドポテト Rサイズ×2

シンプルなフライドチキンが楽しめるボックス。

2人で食べても、独り占めしてもぴったりの内容です☆

スペシャルチキンボックス(小)〜麻辣・チーズオニオン シーズニング付き〜

価格:1,690円(税込)

内容:フライドチキン×4、北海道産フライドポテト Rサイズ×2、シーズニング1セット付き(別添え)

味変が楽しめる、シーズニング付きの4ピース入り。

2024年初登場のチキンボックスです。

スペシャルチキンボックス(大)

価格:2,300円(税込)

※単品販売合計価格より260円お得

内容:フライドチキン×6、北海道産フライドポテトLサイズ×2

家族や仲間とシェアできる、大サイズのチキンボックス。

単品購入より260円お得に楽しめます☆

スペシャルチキンボックス(大)〜麻辣・チーズオニオン シーズニング付き〜

価格:2,500円(税込)

内容:フライドチキン×6、北海道産フライドポテトLサイズ×2、シーズニング2セット付き(別添え)

新たに登場した、シーズニング付きのチキンボックス。

いろいろな味を楽しみたい方におすすめです☆

事前予約でさらにお得!

事前予約対象期間:2024年11月20日(水)〜12月17日(火)

商品受取期間:2024年12月18日(水)〜12月26日(木)

上記期間にて、予約・受取の方は、各ボックス200円割引となります。

さらにお得にスペシャルチキンボックスを楽しめるこの機会をお見逃しなく☆

※店頭・モバイルオーダーにて予約

※支払いは前払いです

公式アプリにてチキンのお得なクーポン配信中

公式アプリにて各種チキンのお得なクーポン配信しています。

気になる方は、ぜひチェックしてみて下さい☆

※事前予約割引とは併用出来ません

オリジナルフレッシュチキンのこだわり

店内で1枚1枚丁寧に、揚げてご提供しております。

作りたての美味しさにこだわり、店内で生チキンに1枚ずつ丁寧に衣をつけて揚げているため、アツアツで新鮮な旨味たっぷり。

若鶏の上もも肉(サイ)を使用。

プリッとジューシーで柔らかい肉質が特徴です。

ザクッとクリスピーな食感と衣の相性抜群!

生チキンの下味には、隠し味に白味噌を使い、味の深みとコクがアップ。

衣には、コリアンダー・バジル・メースなど8種のスパイスを配合し、香りが引き立ちます。

店内調理でザクザク食感&肉厚ジューシーな味わいがお得に楽しめるチキンボックス!

「スペシャルチキンボックス」4種は、全国のフレッシュネスバーガー店舗にて、2024年11月20日(水)から12月26日(木)までの期間限定で登場です。

