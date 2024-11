=LOVE「絶対アイドル辞めないで - From THE FIRST TAKE」ジャケ写

指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)が13日、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で彼女らが披露した「絶対アイドル辞めないで」の音源「絶対アイドル辞めないで - From THE FIRST TAKE」が配信リリースされた。

今年9月に、神奈川県・Kアリーナ横浜にて開催された、自身最大規模となる=LOVE 7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を大盛況に終え、2日間で約3.6万人を動員。さらに、「=LOVE アリーナツアー2025」の開催も発表されており、勢いが止まらない指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE。

11月13日0時、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で彼女らが披露した話題曲「絶対アイドル辞めないで」の音源「絶対アイドル辞めないで - From THE FIRST TAKE」が、配信リリースされた。

「絶対アイドル辞めないで」は、7月31日に発売となった通算17枚目となるニューシングルの表題曲で、推しの幸せを願いながらも永遠にアイドルでいてほしいというファンの強い愛情を歌った歌詞が、アイドルファンの垣根を越えて話題を呼んでいる究極のラブソング。11月12日にはMusic Videoの再生数が1000万回を突破するなど、ロングヒットを記録中。

2025年2月から5月にかけてのアリーナツアーも決定している。■=LOVE「絶対アイドル辞めないで - From THE FIRST TAKE」ストリーミング・ダウンロードhttps://equallove.lnk.to/Zettaiidolyamenaide-TFT