Vaundy、アニメ『SAKAMOTO DAYS』OPテーマ「走れSAKAMOTO」を書き下ろし
■「走れSAKAMOTO」の一部が聴けるPV公開！
Vaundyが、2025年1月11日よりスタートするTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のオープニングテーマ「走れSAKAMOTO」を書き下ろしたことが発表となった。
『SAKAMOTO DAYS』は、『週刊少年ジャンプ』にて2020年から連載中の大人気漫画作品。累計発行部数は、600万部を突破している。
そんな『SAKAMOTO DAYS』のTVアニメ第1クールが、2025年1月11日より、毎週土曜日23時からテレ東系列他にて放送される。
11月13日12時にTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』メインPVが公開となり、さっそく新曲「走れSAKAMOTO」も一部聴くことができるので、ぜひチェックしよう。
番組情報
テレビ東京系『SAKAMOTO DAYS』
[2025年]
01/11（土）23:00～第1クール放送開始
(C)鈴木祐斗/集英社・SAKAMOTO DAYS 製作委員会
(C)Yuto Suzuki/SHUEISHA, SAKAMOTO DAYS PROJECT
アニメ『SAKAMOTO DAYS』作品サイト
https://sakamotodays.jp
Vaundy OFFICIAL SITE
https://vaundy.jp/