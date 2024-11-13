ÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¤¬¹ñÆâÀþ¤Ë½¢¹Ò¡ª¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼ ¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¡¡JAL¡ß¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¸¥§¥Ã¥È2
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¥¨¥ê¥¢¤Ë¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿À¤³¦½é¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¨¥ê¥¢¿·¥¨¥ê¥¢¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¤ÎÃÂÀ¸¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼ ¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¡¡JAL¡ß¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¸¥§¥Ã¥È2¡×¡Ê¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ë190·¿µ¡¡Ë¤¬¹ñÆâÀþ¤Ë½¢¹Ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼ ¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¡¡JAL¡ß¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¸¥§¥Ã¥È2¡×¡Ê¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ë190·¿µ¡¡Ë
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½éÊØ¡§2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡ËJAL2057ÊØ¡¡Âçºå¡Ê°ËÃ°¡ËÈ¯¡½Ê¡²¬Ãå
¢¨¥Õ¥é¥¤¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
±¿¹Ò´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á 2026Ç¯6·îº¢
ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡§ÂÎÁ°Êý¤è¤ê¡Ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥¨¥ë¥â¤È¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ú¥Ã¥«¡¼¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥Þ¥ê¥ª¤È¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°
Á´Ä¹¡§36.2£í¡¿Á´¹â¡§10.6£í/Á´Éý¡§28.7£í¡¢ºÂÀÊ¿ô¡§95ÀÊ¡Ê¥¯¥é¥¹J¡§15ÀÊ¡¢ÉáÄÌÀÊ¡§80ÀÊ))
½¢¹ÒÏ©Àþ¡§¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ë190·¿µ¡±¿¹ÒÏ©Àþ
¢¨¶ñÂÎÅª¤ÊÏ©Àþ¤äÊØÌ¾¤Ï¡¢±¿¹ÒÁ°Æü¤ÎÍ¼Êý¤ËJAL¡¡Web¥µ¥¤¥È¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹
¢¨ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢±¿¹ÒÏ©Àþ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
µ¡ºà¡§¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ë190·¿µ¡(µ¡ÂÎÈÖ¹æ¡§JA245J
±¿¹Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¨¥¢
2024Ç¯12·î11Æü¤Ë¿·¤¿¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×Æâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù
¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼ ¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¡¡JAL¡ß¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¸¥§¥Ã¥È2¡×¤¬¹ñÆâÀþ¤Ë½¢¹Ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼ ¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¡¡JAL¡ß¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¸¥§¥Ã¥È2¡×¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëJAL¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤¹¤ëÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¡£
º£²ó¤Îµ¡ÂÎ¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¥Þ¥ê¥ª¡×¤Ë²Ã¤¨¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡×¤ä¡Ø¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
µ¡ÂÎ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¡Æâ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥«¥Ð¡¼¤ä
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
»æ¥³¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤â¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ù
Åë¾èµÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÖÅë¾è¾ÚÌÀ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼ ¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¡¡JAL¡ß¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¸¥§¥Ã¥È2¡×¤ËÅë¾è¤µ¤ì¤¿Êý¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£
Åë¾èµÇ°¤È¤·¤Æ¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡×¤¿¤Á¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡ÖÅë¾è¾ÚÌÀ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×Á´5¼ï¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ó¤ÎÅë¾è¤Ë¤Ä¤¡¢¤Ò¤È¤ê1Ëç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-800¡¿¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°767-300ER¡Ö JAL¡ß¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡ÆâÆ°²è¡×
Êü±Ç´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î1Æü¡Á2025Ç¯11·î30Æü
ÉÃ¿ô ¡§ 90ÉÃ
ÂÐ¾Ý¡§JAL±¿¹Òµ¡ºà¡¡¹ñÆâÀþÁ°Êý¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-800¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°767-300ER¡Ë
ÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¤Î½¢¹Ò¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢JAL±¿¹Òµ¡ºà¤Î¹ñÆâÀþÁ°Êý¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢JAL¡ß¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤òÊü±Ç¡£
JAL¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ï½©Åß¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È½Õ²Æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î2¼ïÎà¤òÊü±ÇÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡ÖNO LIMIT!¡×¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨µ¡Æâ¤Ç¤Î¥¤¥ä¥Û¥óÇÛÉÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨¾å±ÇÀßÈ÷¤ÎÌµ¤¤µ¡ºà¡Ê¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900¡¦¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787-800Åù¡Ë¤Ç¤Ï¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢±ÇÁü¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×Æâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ù¤òµÇ°¤·¤Æ½¢¹Ò¤µ¤ì¤ë¡¢ÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¡£
¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼ ¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¡¡JAL¡ß¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¸¥§¥Ã¥È2¡×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î14Æü¤è¤ê½¢¹Ò¤Ç¤¹¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
Â³¤¤ò¸«¤ë
WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR.
Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.
© Nintendo
TM and © 2024 Sesame Workshop
TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & © Universal Studios.
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¤¬¹ñÆâÀþ¤Ë½¢¹Ò¡ª¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼ ¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¡¡JAL¡ß¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¸¥§¥Ã¥È2 appeared first on Dtimes.