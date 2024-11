ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにある『スーパー・ニンテンドー・ワールド』エリアに「ドンキーコング」をテーマにした世界初の壮大なエリア新エリア『ドンキーコング・カントリー』が誕生!

『ドンキーコング・カントリー』の誕生を記念して、特別塗装機「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」(エンブラエル190型機)が国内線に就航されます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」(エンブラエル190型機)

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

初便:2025年1月14日(火)JAL2057便 大阪(伊丹)発―福岡着

※フライトスケジュールは、予告なく変更される可能性があります

運航期間:2025年1月14日(火)〜 2026年6月頃

登場キャラクター:体前方より)イルミネーションのミニオン、ハリー・ポッター、セサミストリートのエルモとクッキーモンスター、ウッディー・ウッドペッカー、スーパー・ニンテンドー・ワールドのマリオとドンキーコング

全長:36.2m/全高:10.6m/全幅:28.7m、座席数:95席(クラスJ:15席、普通席:80席))

就航路線:エンブラエル190型機運航路線

※具体的な路線や便名は、運航前日の夕方にJAL Webサイトに更新されます

※当日の状況により、運航路線は変更となる可能性があります

機材:エンブラエル190型機(機体番号:JA245J

運航:株式会社ジェイエア

2024年12月11日に新たにユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「スーパー・ニンテンドー・ワールド」内にオープンする『ドンキーコング・カントリー』

『ドンキーコング・カントリー』のオープンを記念して、特別塗装機「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」が国内線に就航されることが決定しました!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと、オフィシャルエアラインであるJALグループのコラボレーションにより誕生する特別塗装機。

今回の機体では「ドンキーコング」や「マリオ」に加え「ミニオン」や『セサミストリート』の仲間たちなどが描かれています。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

機体にはもちろん、機内のヘッドレストカバーや

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

紙コップなどにもユニバーサル・スタジオ・ジャパンの仲間たちが登場します☆

搭乗記念プレゼント「搭乗証明ステッカー」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」に搭乗された方限定のプレゼントも。

搭乗記念として「ドンキーコング」たちがプリントされた「搭乗証明ステッカー」全5種からいずれか1枚がプレゼントされます。

※1回の搭乗につき、ひとり1枚となります

※無くなり次第、配布は終了となります

ボーイング737-800/ボーイング767-300ER「 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン コラボレーション機内動画」

放映期間:2024年12月1日〜2025年11月30日

秒数 : 90秒

対象:JAL運航機材 国内線前方スクリーン(ボーイング737-800、ボーイング767-300ER)

特別塗装機の就航を記念して、JAL運航機材の国内線前方スクリーンでは、JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの特別映像を放映。

JALとコラボレーションした期間限定の特別映像は秋冬バージョンと春夏バージョンの2種類を放映予定です。

シーズンごとに異なった内容でユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「NO LIMIT!」な世界観が楽しめます。

※機内でのイヤホン配布はありません

※上映設備の無い機材(エアバスA350-900・ボーイング787-800等)では上映されません

※状況により、映像が放映されない場合もあります

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」内にオープンする『ドンキーコング・カントリー』を記念して就航される、特別塗装機。

「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」は、2025年1月14日より就航です☆

『ドンキーコング・カントリー』12月11日オープン!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』 『ドンキーコング・カントリー』12月11日オープン!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』 続きを見る

ホグワーツ城のキャッスル・ショーが5年ぶりに復活!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!クリスマス』 ホグワーツ城のキャッスル・ショーが5年ぶりに復活!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!クリスマス』 続きを見る

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM and © 2024 Sesame Workshop

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 特別塗装機が国内線に就航!ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2 appeared first on Dtimes.