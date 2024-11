レゴ(R)ブロックをモチーフにした屋内型アトラクション施設 「レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京・大阪」にて、期間限定で「Build to Give クリスマスイベント」 を開催!

期間:2024年11月15日(金)〜12月25日(水)

会場:

レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京

レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪

レゴ(R)ブロックをモチーフにした屋内型アトラクション施設 「レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京・大阪」は、期間限定で「Build to Give クリスマスイベント」 を開催!

ハートのレゴ(R)ブロックでオリジナルのオーナメントをつくるフリービルド体験をはじめ、『サンタそり』のレゴ(R)ワークショップ体験が実施されます。

また、壁に自分の好きなクリスマスモチーフをレゴブロックで表現して、ウォールアートを楽しむ体験など、クリスマスらしい創造力にあふれたコンテンツも満載です。

そして、このイベントでしか会うことができない、迫力満点の巨大レゴサンタも登場。

クリスマスの思い出にぴったりな写真を撮影することができます☆

Build to Giveハートのレゴ(R)ブロックでオーナメントをつくろう

プレートに自分の好きな色のハートのレゴ(R)ブロックをつけてオーナメントを作るフリービルド体験。

完成したらクリスマスツリーに飾り付けをしたり、自宅に持ち帰ることもできます。

レゴ(R)ワークショップ - サンタそり(有料)

世界に30人しかいないレゴ職人のマスター・モデル・ビルダーが考案した『サンタそり』のレゴ(R)ワークショップ体験。

大きなプレゼントをそりで運ぶサンタクロースを作ることができます。

※レゴランド東京はミニフィグ付、レゴランド大阪はミニフィグなし

クリスマスイベントパック

クリスマスオーナメント セレクションとカフェメニューがついたお得なセット。

東京はカフェドリンク1杯、大阪はチュロス1つを楽しめます。

ショップでもレゴのクリスマスリース(税込14,980円)やポインセチア(税込7,580円)を販売し、ホリデーシーズンを盛り上げます。

レゴ(R)ブロックを使ったワークショップなどが開催されるクリスマスイベント。

レゴランド(R)・ディスカバリー・センターの「Build to Give クリスマスイベント」は、2024年11月15日(金)よりスタートです☆

