ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Î±Æ¶Á¤Ç¸¶ÉÕ¤ÎÀ¸»º¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ÄÍèÇ¯4·î¤«¤é125cc¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤â½ÐÎÏÀ©¸æ¤¹¤ì¤Ð¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç±¿Å¾²ÄÇ½¤Ë¡¡·Ù»¡Ä£
ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤êº£¸å¡¢ÁíÇÓµ¤ÎÌ50cc°Ê²¼¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÀ¸»º¡¢ÈÎÇä¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï¡¢ÍèÇ¯4·î¤«¤é125cc°Ê²¼¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤âºÇ¹â½ÐÎÏ¤ò¸½ºß¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯ÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÇÓµ¤ÎÌ50cc°Ê²¼¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¤¿¤ÊÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢µ»½Ñ¤äÈñÍÑ¤ÎÌÌ¤«¤éº£¸å¤Ï´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¸»º¡¢ÈÎÇä¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¤¦¤±·Ù»¡Ä£¤Ï¡¢ÍèÇ¯4·î¤«¤é125Õ°Ê²¼¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ¤ò¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯ÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ï¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÈÆ±¤¸¼ÖÎ¾¶èÊ¬¤È¤·¡¢¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆ»¸òË¡»Ü¹Ôµ¬Â§¤ò²þÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ°Õ¸«¤ò¸øÊç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½ÐÎÏÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¸¶ÉÕ¤È¤·¤¿125cc¤Î¥Ð¥¤¥¯¤È¡¢½ÐÎÏÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤125cc¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ò³°¸«¾å¶èÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢125cc¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¡¢¸¶ÉÕ¤ÏÇò¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶èÊÌ¤ò´Þ¤á¤Æ³°¸«¾å¡¢¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦·Ù»¡Ä£¤¬´Ø·¸¾ÊÄ£¤È¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ï·¸å,
¥À¥¤¥¹,
ºßÂð°åÎÅ,
Ê©ÃÅ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
»×¤¤¤ä¤ê