¡Ú£Ã£è£á£ì£ì£å£î£ç£å¡ª¡¡¿·¿Í¶¥ÎØÁª¼ê¾Ò²ð¡ÛÊ¿»Ò·ëºÚ¤Ï¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¼«Å¾¼Ö°¦¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âµðÂç
¡¡£±£²£µ´ü¡¢£±£²£¶´ü¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡Ö£Ã£è£á£ì£ì£å£î£ç£å¡ª¡¡¿·¿Í¶¥ÎØÁª¼ê¾Ò²ð¡×¡£º£²ó¤Ï¿ÈÄ¹£±£µ£°¥»¥ó¥Á¼å¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¼«Å¾¼Ö°¦¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âµðÂç¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¡¦Ê¿»Ò·ëºÚ¡Ê£²£°¡á»°½Å¡Ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¶ÛÄ¥¤ÎÉ½¾ð¤â¸«¤»¤ëÆó½½ºÐ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¡Ö¼ñÌ£¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¡×¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼«Å¾¼Ö¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢´«¤á¤é¤ì¤ÆÎë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤·¡ÖÅö»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ÇÍ·¤Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ç¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¡Ø¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¾®³Ø¹»£µÇ¯À¸¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤ÏÂ¸ºß¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥ê¥¤¥ó¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾®³Ø¹»£¶Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ¾ì¤Ç¡Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤Î¡ËÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³Ø¹»¤Î¥Á¥é¥·¤ÇÇÛ¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¥í¡¼¥É¤ÎÂç²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Á¤é¤ËÀìÇ°¡£¡ÖÃæ³Ø£³Ç¯À¸¤Ç¤Ï¥í¡¼¥É¤ÎÁ´¹ñ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¹â¹»¤Î»þ¤Ë¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤âÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥ë¥ºÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö»Õ¾¢¡ÊÁ¤°æ´´Íº¡Ë¤Ë¾®³Ø¹»£¶Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤é¥µ¥¤¥¯¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×±ï¤âÂç¤¤¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÁ´¤Æ¤Ç»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¹â¹»£³Ç¯À¸¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¸å¤ËÃ»µ÷Î¥¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÍÜÀ®½ê¤Ë¤Ï°ìÈ¯¹ç³Ê¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¼«Å¾¼Ö¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡ÖÎý½¬¤â¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ä¤¤¤±¤É³Ú¤·¤¤¡£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Æü¤ËÆü¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¡×¡£¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÉðÆ£·É»Ê¤µ¤ó¤¬·Ç¤²¤ë¥×¥í¥ì¥¹£Ì£Ï£Ö£Å¤Ë¤âÎô¤é¤Ê¤¤¼«Å¾¼Ö£Ì£Ï£Ö£Å¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢µÙÆü¤Ç¤â¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤È¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£
¡¡¼ñÌ£¤òÌä¤¦¤È¡¢Çº¤ß¤Ä¤Ä¤âÎÁÍý¤òµó¤²¤¿¡£Îý½¬¤ËË×Æ¬¤·ºÇ¶á¤Ï¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¯¤Æ¿²¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤¿¤áµ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÆÀ°ÕÎÁÍý¤Ï¤È¤ó½Á¤È¤«·Ü¥Ï¥à¤Ç¤¹¡£¶ñºà¤òÀÚ¤ë¤Î¤â¹¥¤¤À¤·³Ú¤Ç¤¹¤è¡×¤È²¼½àÈ÷¤â¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤â·Ü¤Ç¡¢ÍÈ¤²¤Ç¤â¾Æ¤¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡£ÌµÎà¤Î·Ü¹¥¤¤Ê¤³¤È¤â¸ø¸À¤·¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö¶õµ¤Äñ¹³¤Ç¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤³¤È¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤·¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤³¤È¤òÉÔÍø¤È»×¤ï¤ºÀ¸¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»Õ¾¢¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¡×¡£¹¥¤¤³¤½¤â¤Î¤Î¾å¼ê¤Ê¤ì¡½¡½¡£²¸ÊÖ¤·¤ÎÆü¤Ï³Î¼Â¤ËË¬¤ì¤½¤¦¤À¡£
£Ñ¡õ£Á
¡¡¡½¡½¹¥¤¤Ê²»³Ú¤Ï
¡¡Ê¿»Ò¡¡¥É¥ê¥«¥à¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¡×¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÎý½¬¤¹¤ë»þ¤Ï£±£°£°£°£°Ëü²ó¤À¤á¤Ç¤â¡¢£±£°£°£°£±²óÌÜ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òÊ¹¤¤Ä¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½µÙÆü¤Ë¿²¤ë°Ê³°¤Ç²¿¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï
¡¡Ê¿»Ò¡¡¤¿¤Þ¤ËÃÝÌîÉ´¹á¤µ¤ó¤ÈÀî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¿»¤«¤ë¤·±Ë¤®¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£²Æ¤Ï·ë¹½¡¢Àî¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡½¡½Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï
¡¡Ê¿»Ò¡¡ÀÐ°æ´²»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¶¥ÎØ¾ì¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÍ¥¾¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁö¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡££¹·î¤Î·§ËÜ¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤Ï°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÆÉ¼Ô¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò
¡¡Ê¿»Ò¡¡¼Ö·ô¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤ÇËè²ó¡¢¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ù¤Ò¤é¤³¡¦¤æ¤¦¤Ê¡¡£²£°£°£´Ç¯£´·î£±£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©½Ð¿È¡££±£´£¹¡¦£·¥»¥ó¥Á¡¢£´£¹¥¥í¡£ÍÜÀ®½ê¤Ç¤Ï£±£¸¾¡¤òµó¤²½ç°Ì¤Ï£´°Ì¡£»Õ¾¢¤ÏÁ¤°æ´´Íº¡Ê£·£±´ü¡Ë¡£¤ª¼ò¤Ï¡Ö°û¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢°û¤ßÂ³¤±¤ë¤È¼å¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÆó½½ºÐ¡£