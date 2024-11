台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ(Gong cha)」に、期間限定メニュー「あまおうノエル 」と「あまおうトルテ」シリーズが登場!

クリスマスケーキのような、華やかでおいしいデザートティーがそれぞれ2種類ずつラインナップされます☆

ゴンチャ「あまおうノエル ミルクティー/あまおうノエル フローズンティー/あまおうトルテ ショコラティー/あまおうトルテ ショコラフローズン」

発売日:2024年11月18日(月)〜

先行販売:2024年11月14日(木)〜、アルシェ大宮店、ららぽーと豊洲店

販売店舗:国内ゴンチャ全店

カスタマイズ:すべて追加トッピング1つまで可

※ミルクティーは氷の量の変更はできません

※フローズンティーは甘さの変更はできません

※ シーリングの対応は不可、ドーム型の蓋のみでの提供です

ホリデーシーズンが近づき、街がクリスマス一色に彩られる季節に、ゴンチャから、クリスマスケーキとして人気が高いショートケーキ、チョコレートケーキをイメージしたデザートティー「あまおうノエル」と「あまおうトルテ」が登場します。

厳選した2種の国産茶葉をブレンドし、いちごの王様として名高い「あまおう」をかじったような甘い香りが楽しめる和紅茶をオリジナルで開発。

甘酸っぱい香りが広がる「あまおう 和紅茶」は、あまおうを思わせる甘い香りが広がる和紅茶です。

厳選した2種の国産茶葉をブレンドした渋みの少ないまろやかな味わいで、フルーツとよく合います。

ドリンクに使用される、福岡産あまおうピューレを使用した「あまおう ゼリー」は、あまおうのフレッシュで豊かな風味を凝縮した、ぷるぷるで濃厚なゼリー。

食べごたえがあり、満足感をアップさせます。

トップにはケーキのような味わいを演出してくれる、クレープ生地を薄く焼いて砕いた「フィアンティーヌ」をたっぷりのせています。

飲み進めるごとに変化する食感も楽しめます。

「あまおう ゼリー」と「ストロベリーソース」を組み合わせ、サクサクとしたフィアンティーヌをトッピングした、クリスマスの主役にふさわしい味わいの一杯です。

また、ゴンチャならではのクリスマスを体験できる、メニュー表のデザインやサイネージ、店内BGMが期間中の限定仕様に!

さらに、クルーの方々もオリジナルデザインの蝶ネクタイを着用しています☆

あまおうノエル ミルクティー

価格:ICED M 650円(税込)

大粒でみずみずしい「あまおう」を堪能できるミルクティー。

甘酸っぱい香りあふれる「あまおう 和紅茶」にストロベリーソースを合わせ、「あまおう ゼリー」とミルクフォームをトッピングしています。

さらに、クレープ生地を薄く焼いて砕いた「フィアンティーヌ」をたっぷりのせた、クリスマスケーキのような満足感のある1杯です。

あまおうノエル フローズンティー

価格:M 680円(税込)

“いちごの王様”と称される「あまおう」の味わいを、なめらかな口溶けとともに楽しむフローズンティー。

甘酸っぱい香りを堪能できる「あまおう 和紅茶」に、果肉入りストロベリーソースと「あまおう ゼリー」にミルクフォームが合わせてあります。

クリスマスケーキらしさを演出する「フィアンティーヌ」をたっぷりのせたドリンクメニューです。

あまおうトルテ ショコラティー

価格:ICED M 650円(税込)

あまおうとチョコレートの絶妙なハーモニーを楽しむ、クリスマスケーキのような満足感のあるミルクティー。

甘酸っぱい香りの「あまおう 和紅茶」をベースに、ストロベリーソースとチョコレートを合わせ、ぷるぷるの「あまおう ゼリー」とミルクフォームがトッピングされています。

あまおうトルテ ショコラフローズン

価格:M 680円(税込)

あまおうとチョコレートを贅沢に楽しむ、なめらかな口溶けのフローズンティー。

甘酸っぱい香りの「あまおう 和紅茶」に、ストロベリーソースとチョコレートを合わせ、ぷるぷるの「あまおう ゼリー」とミルクフォームをトッピング。

さらに「フィアンティーヌ」をたっぷりのせて、ケーキのような味わいを演出しています。

あまおう ゼリー

価格:90円(税込)

甘味と酸味のバランスがよく、大粒でみずみずしい「福岡県産あまおうピューレ」を使ったぷるぷるのゼリー。

ホリデーシーズンらしい贅沢な味わいで、ゴンチャのティーによく合います。

特に、アールグレイティーや烏龍ティーのストレートにトッピングするのがおすすめです。

あまおう 和紅茶 ストレートティー

価格:ICED S 290円(税込)・M 340円(税込)・L 430円(税込)/HOT S 290円(税込)・M 340円(税込)

みずみずしい「あまおう」を思わせる甘酸っぱい香りがあふれる、渋みが少なくまろやかな味わいの和紅茶。

フルーツと相性のよい、華やかでさわやかな宮崎県産紅茶と甘みの強い鹿児島県産紅茶を厳選し、絶妙なバランスでブレンドしています。

ひと口含んだ瞬間に鼻に抜ける香りと、フレッシュな風味を楽しめます。

あまおう 和紅茶 ミルクティー/あまおう 和紅茶 アーモンドミルクティー

メニュー名・価格:

あまおう 和紅茶 ミルクティー:ICED S 440円(税込)・M 490円(税込)・L 580円(税込)/ HOT S 440円(税込)・M 490円(税込)あまおう 和紅茶 アーモンドミルクティー:ICED S 490円(税込)・M 540円(税込)・L 630円(税込)/HOT S 490円(税込)・M 540円(税込)

「あまおう」を思わせる甘酸っぱい香りと、フレッシュで豊かな風味が楽しめる和紅茶ミルクティー。

華やかでさわやかな宮崎県産紅茶と、甘みの強い鹿児島県産紅茶をブレンドした、渋みの少ないまろやかな味わいがフルーツと相性抜群です。

ホリデーシーズンにふさわしい、贅沢で高揚感のある1杯です。

※画像は「あまおう 和紅茶 ミルクティー」

まるでクリスマスケーキを食べているような、クリスマスの主役になれるデザートティー!

「あまおうノエル ミルクティー」「あまおうノエル フローズンティー」「あまおうトルテ ショコラティー」「あまおうトルテ ショコラフローズン」は、2024年11月18日(月)より期間限定で、国内のゴンチャ全店に登場です。

※『あまおう』は全農の登録商標です

