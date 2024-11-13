º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¥«¥Ö¥¹³ÍÆÀ¤Ï¡Ö½½Ê¬²ÄÇ½À¡×¡¡¥É·³¤è¤ê¤â¡ÄÊÆ¼±¼Ô¤¬¸ì¤ë¡ÈÍ¥°ÌÀ¡É
¥«¥Ö¥¹ÊüÁ÷¶É¤Çº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÏÃÂê
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î°ÜÀÒÀè¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ìîµå¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¥Ð¥¤¥ó»á¤¬¡ÖÀµÄ¾¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ë¤â½½Ê¬²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤áÊ£¿ôµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Ë¤â½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥¤¥ó»á¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥Þ¡¼¥¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎÈÖÁÈ¡ÖCubs 360¡×¤Ë½Ð±é¡£¥«¥Ö¥¹¤Ë¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤ÈÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤ÎÂ¸ºß¤òµó¤²¤ë¡£
¡ÖÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬2¿Í¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤¬¤³¤Á¤é¤ËÍè¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¡£¥·¥«¥´¤Ï¡ÊÌîµå¤Î¡Ë»Ô¾ì¤¬Âç¤¤¯¡¢2¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¤³¤³¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÂåÍý¿Í¤ÏÎëÌÚ¤ÈÆ±¤¸¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¦¥ë¥Õ»á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÀâÌÀ¡£¡ÖÈà¤ÎÂåÍý¿Í¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¡£³°¹ñ¤«¤éÊÆ¹ñ¤ËÍè¤ëÁª¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤¬ºÇ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë