¡ÚÅìµþÏ»Âç³Ø¡ÛÅìÂç¡¦³ÀÅÄÅê¼ê¤Î½Ð¿ÈÍó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤â¤«¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿
¡¡¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÂè2Æü¡¡Í½Áª¥ê¡¼¥°AÁÈ¡¡ÅìÂç¡Ê1ÇÔ¡Ë 0¡½7 Ë¡Âç¡Ê1¾¡1ÇÔ¡Ë¡Ê2024Ç¯11·î13Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÅìÂç¤Ë¡È°Û¿§¡É¤ÊÅê¼ê¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£5ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿³ÀÅÄÀ»Ìï¤Î½Ð¿È¹»Íó¤Ï¡Ö¹âÅù³Ø¹»Â´¶ÈÄøÅÙÇ§Äê»î¸³¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÇÀ±2Ç¯»þ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹Î±³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂà³Ø¡£¤È¤³¤í¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ºÃÇÇ°¡£¶ÇÀ±¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊÙ¶¯¤·¡¢Ç§Äê»î¸³¤ò¼õ¤±¸½Ìò¤ÇÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸µ¡¹ÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶ÇÀ±¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ê¤Î¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¹»»þÂå¤ÏÆð¼°Ìîµå¤ÎÃæ·ø¼ê¡£ÅìÂç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤ÈÅê¼ê¤ò»Ö´ê¡£¸½ºßMAX135¥¥í¤Þ¤ÇµåÂ®¤Ï¿¤Ó¤¿¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç1¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬ÊÑ²½µå¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¡£²ÝÂê¤Ï¡ÖÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤È¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤â½Ð¿È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¡¢¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿´Á»ú12Ê¸»ú¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë±¦ÏÓ¤Ç¤¢¤ë¡£