サザンオールスターズが来年6年ぶりに全国ツアーを開催、3月には16作目のアルバムも発売

サザンオールスターズが来年、6年ぶりに全国ツアーを開催し、来年3月には16作目となる新アルバム「THANK YOU SO MUCH 」を発売することが13日、発表された。

サザンは、デビューアルバム「熱い胸さわぎ」(1978年)から、「葡萄」(2015年)まで、計15作のオリジナル・アルバムを発表してきたが、16作目のアルバムタイトルが「THANK YOU SO MUCH」に決まった。

そして、来年の全国ツアーは、 13カ所26公演をめぐるアリーナ&ドームツアーになるという。ツアータイトルは「サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025 THANK YOU SO MUCH!!」。アルバムタイトルと同名だが、ツアーには「!!」が付く。

1月から4月頭までの前半戦がアリーナ公演、4月中旬から5月末までの後半戦がドーム公演となる。また、ツアースタートは、2024年の元日に発生した能登半島地震からまもなく1年が経つ石川県からになる。

メンバーのコメントは「この言葉に想(おも)いを込めて。『THANK YOU SO MUCH』」。