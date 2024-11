矢野 東監修！グローブライド『ONOFF FORGED IRON KURO チャコールブラック』

グローブライドは、同社と用具契約を締結している矢野 東選手が監修した、「ブラック」にこだわり抜いたモデル『ONOFF FORGED IRON KURO チャコールブラック』を2024年11月15日、『ONOFF CADDIE BAG OB3625』を2024年11月22日より発売します。

グローブライド『ONOFF FORGED IRON KURO チャコールブラック』

『ONOFF FORGED IRON KURO チャコールブラック』は、FORGED IRON KUROの操作性をカスタムできる軟鉄鍛造中空アイアンの性能はそのままに、ヘッド仕上げ、ウェイトスクリュー、ソケット、シャフト、グリップのすべてをブラックに統一した美しいデザインで、さらに所有感が増すアイアン。

2024年11月15日よりONOFF LABOSHOP 及び CLUB ONOFF ONLINESHOPにて200セットの数量限定で販売します。

ONOFF FORGED IRON KURO チャコールブラック(2)

『ONOFF CADDIE BAG OB3625』は、本体生地・ハンドル・ファスナー・ネームプレートの細部に至るまでブラックに統一。

オノフの定番モデルが矢野 東選手のセンスとアイディアによって、より洗練された美しいスタイリッシュなアイテムです。

11月22日よりCLUB ONOFF ONLINESHOP、オノフ公式ショップ楽天市場店およびCLUB ONOFF 試打会にて100本の数量限定で販売します。

ONOFF CADDIE BAG OB3625(1)

◇商品詳細は「オノフWEBサイト」にて見ることができます。

『ONOFF FORGED IRON KURO チャコールブラック』

『ONOFF CADDIE BAG OB3625』

URL: https://onoff.globeride.co.jp/equipment/caddie-bag/ob3625.html

また、矢野 東選手のYouTubeチャンネルにて『ONOFF FORGED IRON KURO チャコールブラック』を紹介しています。

■ONOFF FORGED IRON KURO チャコールブラック

ヘッド仕上げ、ウェイトスクリュー、ソケット、シャフト、グリップのすべてをブラックに統一

セット内容:6ISET(I#5〜9、PW)

価格 :165,000 yen(税込)〜

made in Japan

販売店 :ONOFF LABOSHOP、CLUB ONOFF ONLINESHOP

(200セット数量限定販売モデル)

※装着シャフトについては取扱店舗までお問合せください。

■ONOFF CADDIE BAG OB3625

ONOFF CADDIE BAG OB3625(2)

本体生地・ハンドル・ファスナー・ネームプレートの細部に至るまでブラックに統一

カラー:ブラック

サイズ:9型

重さ :3.0kg

素材 :ナイロン(ツイル織)

価格 :49,500 yen(税込)

made in china

販売店:CLUB ONOFF ONLINESHOP、オノフ公式ショップ楽天市場店、

CLUB ONOFF 試打会

(100本数量限定販売モデル)

