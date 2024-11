群馬県前橋市にコンテナホテルオープン！HOTEL R9 The Yard 前橋

デベロップは、群馬県前橋市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 前橋」を2024年12月4日(水)に開業予定です。

HOTEL R9 The Yard 前橋

(ホテル アールナイン ザ ヤード マエバシ)

施設場所 : 群馬県前橋市関根町2-32-1

オープン日 : 2024年12月4日(水)予定

予約受付開始日: 2024年11月27日(水)15:00予定

当ホテルの開業により「ホテル アールナイン ザ ヤード」シリーズは93店舗、「R9 HOTELS GROUP」としては104店舗となります。

アクセス : 【お車】関越自動車道「渋川伊香保IC」より車で約10分

【電車】JR吾妻線・上越線「群馬総社駅」より

タクシーで約10分、

JR・新幹線「高崎駅」よりタクシーで約30分

駐車場 : 普通車/軽自動車43台(無料)

敷地面積 : 2,076m2(627坪)

客室数 : 37室

客室構成 : ダブルルーム28室/ツインルーム9室

<ダブルルーム>

定員:2名 広さ:13m2

1名 6,200円/泊〜 2名 8,700円/泊〜

<ツインルーム>

定員:2名 広さ:13m2

1名 6,200円/泊〜 2名 9,700円/泊〜

ホームページ : https://hotel-r9.jp/hotels/maebashi/

客室(ダブルルーム)

客室(ユニットバス)

【ホテル概要】

群馬県で新たにオープンする「HOTEL R9 The Yard 前橋」は、関越自動車道「渋川伊香保IC」より車で約10分の国道17号沿いに所在します。

ホテルから車で10分ほどの「芳賀工業団地」をはじめ、市内に点在する各工業団地へのアクセスが良く、ビジネスの宿泊拠点に最適です。

周辺にはスーパーマーケットや飲食店が集積しており、長期連泊でも快適な滞在が可能です。

また、「赤城山」や「前橋市中央児童遊園るなぱあく」といった観光スポットやゴルフ場、大型スポーツ施設「ALSOKぐんま総合スポーツセンター」へのアクセスにも優れており、観光やレジャー、スポーツなど幅広いシーンで利用できます。

当ホテルシリーズは、有事の際には「レスキューホテル」として避難所等の役割を担います。

