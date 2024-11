ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年11月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します!

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

投入時期:2024年11月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年11月も、セガプライズから『PEANUTS』作品に登場する「スヌーピー」やなかまたちのグッズが続々ラインナップ!

カラフルな「スヌーピー」のマスコットやブランケットなど全4種が展開されます☆

SNOOPY(TM) プラチナムザッカ2WAYブランケット

投入時期:2024年11月8日より順次

サイズ:全長約100×2×70cm

種類:全2種(レッド、ブルー)

スナップボタンを閉じると肩掛けとしても使用できる、便利な2WAYブランケット。

寒い季節にぴったりなウインター柄2種がラインナップされます。

肩掛けとして使用した時には、背中全体を防寒できる大きめサイズ。

厚みのある生地なので、これからの時期にぴったりなグッズです。

SNOOPY(TM) マスコット リボンVer.

投入時期:2024年11月15日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全4種(オレンジリボン、赤リボン、黄色リボン、ピンクリボン)

カラフルな色とリボンが華やかな「スヌーピー」のマスコット。

オレンジリボン、赤リボン、黄色リボン、ピンクリボンの4色で展開されます。

単体ではもちろん、お気に入りの色を組み合わせて飾ってもかわいいプライズです。

SNOOPY(TM) LLぬいぐるみ ウィンターセーター

投入時期:2024年11月22日より順次

サイズ:全長約24×20×35cm

種類:全1種(スヌーピー)

「スヌーピー」がニット風の生地を使用したセーターを着たデザインの、冬にぴったりのぬいぐるみ。

首元まで覆われた赤いセーターがとても似合っています。

お部屋に飾れば、冬のインテリアを演出できそうです。

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ ハンバーガー

投入時期:2024年11月29日より順次

サイズ:全長約11×11×15cm

種類:全3種(スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ウッドストック)

「スヌーピー」「チャーリー・ブラウン」「ウッドストック」がハンバーガーセットからお顔を出しているユニークなデザインのぬいぐるみ。

「スヌーピー」はハンバーガー、「チャーリー・ブラウン」はドリンク、「ウッドストック」はポテトと共に展開されます。

ドリンクやポテトのパッケージにプリントされた『PEANUTS』のロゴもおしゃれです。

カラフルな「スヌーピー」のマスコットや冬の時期にぴったりな実用グッズも登場。

2024年11月から全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆

