ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」では、11月18日の「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のスクリーンデビューの日を記念したプレゼントキャンペーンを開催中!

「お買い物キャンペーン」と「宝探しキャンペーン」などのキャンペーンが開催されています。

ベルメゾン「ミッキー&ミニーの日」プレゼントキャンペーン

© Disney

キャンペーン期間:2024年11月5日(火曜)〜11月27日(水)

11月18日は、世代を超えて世界中で愛される「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のスクリーンデビューの日☆

そんな「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のスクリーンデビューをお祝いして、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」では2大キャンペーンを開催!

お買い物キャンペーン

© Disney

賞品:「マグネット付きキャンディ缶 ミッキー&ミニー」2個セット

当選数:40名

キャンペーン期間中、対象商品を1回の注文で4,900円(税込)以上の注文&応募で抽選で40名にディズニーファンタジーショップ東京駅店・グランデュオ蒲田店限定販売品の「マグネット付きキャンディ缶 ミッキー&ミニー」2個セットをプレゼント!

対象商品

対象商品は「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」デザインのファッションアイテムや小物、寝具などのインテリアアイテムが幅広くラインナップ。

足首まであったかな脱ぎ履きしやすいもこもこボアスリッパ

© Disney

価格:1,790円(税込)

サイズ:M、L

寒い冬場の足元の冷え対策に、とことん暖かさを追求した、内側も外側もボア素材のぬくぬくスリッパ。

全部で9種類のデザイン展開で、キャラクターたちのアップリケが部分的にもこもこしていて可愛さも抜群◎

チェック柄のヘムで横から見てもおしゃれなデザインになっています。

あったかなめらかなわた入りボリューム毛布

© Disney

価格:3,990円(税込)〜8,990円(税込)

サイズ:ハーフ、シングル、ダブル

「ミッキーモチーフ」デザインの毛布。

たっぷりの中わたを入れてふかふかのボリュームに仕上げた布団のような毛布で、上質感のある光沢と、なめらかな肌ざわりが魅力的です☆

「アイボリー」、「ピンク」、「ベージュ」、「ブルーグレー」の4色がラインナップし、それぞれ「ハーフ」、「シングル」、「ダブル」の3サイズから選べるのもうれしいポイント。

ふわ軽ワッペン付きボディバッグ

© Disney

価格:5,990円(税込)

サイズ:約44(下部28)×24×8cm

キャラクターのアートをデザインしたラバー風ワッペンがアクセントのボディバッグ。

B5サイズのノートPCが入る収納力で、オンオフに活躍しそう。

内生地はキャラクターモチーフの総柄プリントで、内側まで可愛い仕様になっています!

このほかにもたくさんのアイテムが対象になっています☆

宝探しキャンペーン

© Disney

賞品:「レンジ・食洗機OKの小さめトレイ『ミッキー&ミニー』」

当選数:50名

© Disney

商品ページに隠された「プレゼントキャンペーン」の入り口を見つけるゲームのような企画。

当たりの商品ページには、キャンペーン応募フォームの案内が隠されています。

応募者の中から抽選で50名に「レンジ・食洗機OKの小さめトレイ『ミッキー&ミニー』」をプレゼント。

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ公式X「ミッキー&ミニーの日」プレゼントキャンペーン

/

抽選で5名様に

ドアフックをプレゼント

\

11/18は「 #ミッキーとミニー 」のお誕生日!

リポストでお誕生日を盛り上げよう ▽応募方法

➊DFS_bmをフォロー

➋この投稿をリポスト

で応募完了! ▽景品はこちらhttps://t.co/Mbg9KI7BCd 11/18(月)まで!

応募要項はツリーへ pic.twitter.com/a5ILikKwd9 - 【ベルメゾン】ディズニーファンタジーショップ【公式】 (@DFS_bm) November 5, 2024

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ公式X(@DFS_bm)でもキャンペーンを開催中。

フォロー&リポストで「切り絵のようなアイアンドアフック」が当たります☆

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のスクリーンデビューの記念日を盛り上げられる楽しい企画が満載!

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ「ミッキー&ミニーの日」プレゼントキャンペーンの紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ベルメゾンオリジナル ディズニーグッズが当たる!「ミッキー&ミニーの日」プレゼントキャンペーン appeared first on Dtimes.