京都・料亭「下鴨茶寮」と「AFURI」のコラボレーション！京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO

下鴨茶寮は、2024年11月16日に、「東急プラザ銀座 11階」にAFURIとのコラボレーション店舗「京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO」をグランドオープンします。

京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO

開業日 : 2024年11月16日

所在地 : 東急プラザ銀座 11階

(東京都中央区銀座5-2-1)

TEL : 03-6264-5264

営業時間: 11時〜23時

「京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO」は、創業安政三年の料亭下鴨茶寮と、国内外の顧客を魅了するラーメンブランドAFURIがタッグを組み、料理と銘酒に加え、京都に窯を構える陶芸家・村田森氏作の器で提供するらーめんを楽しめる麺処となります。

■シグネチャーメニュー

鯛の潮出汁をベースにした京AFURIらーめん

1,980円(税込み)

陶芸家・村田森氏作のらーめん鉢

■オープンに際しての特別企画

11月16日及び17日は、ランチ・ディナータイムともに日本酒「獺祭」をお一人様一杯無料で提供されます。

