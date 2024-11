これまでに無かった新しいショートコンテンツを作る！レジン／COL「ショートコンテンツの共同制作および配信を進めるMOUを締結」

レジンは、COLとショートコンテンツの共同制作および配信を進めるMOUを締結しました。

レジンとCOLは、今回の協業によりレジンの保有する豊富な漫画コンテンツIPを活用したショートコンテンツを共同開発を行います。

そして、2024年11月末に日本でローンチ予定のショートドラマアプリ「UniReel」(ユニリール)を通じて2025年初めに公開することを発表しました。

■今回の協業について

自社制作スタジオを活用してオリジナル漫画コンテンツを数多く保有し、日本国内だけではなく韓国をはじめとしたグローバルに配信し、オリジナル作品がアニメ化された実績を持つレジンと、多くのオリジナルショートドラマを世界に配信しておりプラットフォームの開発・運営およびコンテンツプロデュースに実績のあるCOLがタッグを組むことで、これまでに無かった全く新しいショートコンテンツを作り出します。

