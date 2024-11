Distinguishedサプライヤーに選出！モンタビスタ

カリフォルニア州サンノゼ、2024年11月7日(現地時間発) - 商用組み込みLinux(R)製品およびサービスのリーダーであるMontaVista(R) Software, LLCは、米国シスコ社との長年の協力関係に基づき、Distinguished Supplier Recognition Award(優秀ベンダー表彰)を受賞しました。

MontaVista Software, LLCは1999年以来、通信、医療、軍事航空、産業、消費者向け製品のお客様が強化されたLinuxを組み込んでソリューションを実行できるよう支援してきました。

これらの市場ソリューションに対するMontaVistaのコアバリューは次のとおりです。

●すべての製品要件に準拠するようにLinuxをカスタマイズするための、Linuxアーキテクチャと設計に関する深い専門知識

●重大な問題を迅速に解決するための世界クラスの技術サポートの提供

●10年以上にわたり、重要なCVEとバグ修正アップデートでLinuxを維持

これらのコアバリューは、もともとMontaVista独自のLinuxを通じて提供されていましたが、現在ではCentOS、Rocky Linux、Alma Linux、Yocto ProjectベースのLinuxなどのMontaVista以外のディストリビューションにも提供されています。

補足引用:

MontaVista Software, LLCの北米営業責任者であるJim Gallagher氏は、「通信市場との連携は、MontaVistaにとって、イノベーション(キャリアグレード Linux)の推進とコミュニティリーダーシップの面で素晴らしい経験となりました。

MontaVistaは、シスコ社から優秀ベンダーに選ばれたことを誇りに思います。

これは、シスコ社とすべてのお客様に、技術サポートとプロフェッショナルサービスに関する専門知識と、高品質の長期Linuxメンテナンスを提供するという同社の取り組みの証です。」と述べています。

