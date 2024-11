次世代自動車の展示・試乗体験も！南信州環境メッセ2024

南信州環境メッセ実行委員会は、長野県飯田市にあるエス・バードにて、SDGs、エシカル消費、ゼロカーボンなど様々な視点から、環境への様々な取り組みを見て・体験し・楽しく学べるイベント『南信州環境メッセ2024』を2024年11月23日(土)・24日(日)に開催します。

南信州環境メッセ2024

●開催日時 : 2024年11月23日(土)〜24日(日) 10:00〜16:00

●会場 : エス・バード【〒395-0001 長野県飯田市座光寺3349-1】

●入場料 : 無料

●駐車場 : エス・バード駐車場を利用ください

●ホームページ: https://www.ms-kankyomesse.com/

南信州地域の企業・環境団体や学生・行政などによる取り組み紹介や、ステージイベント、次世代自動車の展示・試乗会、Amazonギフト券5,000円やSDGsギフトカタログなど豪華景品の当たるスタンプラリー抽選会など盛りだくさんのプログラムです。

イベントは入場無料です。

2日間を通し、未来の環境について楽しく学べる情報を発信します。

●開催プログラム

・総勢60団体による環境関連ブースの出展

・ステージイベント

・エコ・エシカル消費に取り組むキッチンカーやフードコーナー

・環境関連体験型プログラム

・次世代自動車の展示・試乗体験

・スタンプラリー抽選会 など

