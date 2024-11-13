¡ÖÊ·°Ïµ¤Á´Á³°ã¤¦¤ä¤ó¡ª¡×½÷»Ò¥¢¥Ê¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö´ã¶À½÷»Ò¹¥¤¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ£°æÍ³°Í(24)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¬¥Í»Ñ¤ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Î¼«»£¤ê¤òÈ¯·¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¥á¥¬¥Í¤ÃÌ¼¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤ª»Å»öÍÑ¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤Ê¤¡¡Á¸¶¹Æ¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤¡¡Á¤È»×¤Ã¤ÆÁá2¥ö·î¡£¤¤¤Ä¿·Ä´¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¤é¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¬¥Í»Ñ¤â¤¤¤¤¡×¡Ö´ã¶À»Ñ¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í¤¤¤¤¤Í»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê¥á¥¬¥Í»Ñ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤ÃÌ¼Í³°Í¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤Á´Á³°ã¤¦¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö´ã¶À½÷»Ò¹¥¤¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤ÎÆ£°æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¤Î2022Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÆþ¼Ò¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¡Ö¥Þ¥Í¡¼¤Î¤Þ¤Ê¤Ó¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Îµ¿Ìä¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£