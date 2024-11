MIYAVIが自身のSNSを更新。先日発表されたTHE LAST ROCKSTARS脱退への思いを語り、同バンドのメンバーYOSHIKIとHYDEもMIYAVIにメッセージを送った。

■MIYAVIが明かしたTHE LAST ROCKSTARS脱退への思い

MIYAVIはまず、「バンドの発表に関して、驚かせちゃってごめんなさい。去年から察しがついてたファンの方もいると思います。」と突然の脱退を詫び、続けて「僕は、この4人で過ごす時間がとても大好きでした。たくさんのものを学ばせてもらったし、もちろん今も変わらず尊敬しています。別に大きなケンカしたわけじゃないので、安心してね。むしろ、もっとケンカしたかった。ぶつかりあいたかった。『世界をロックする。』僕も、本気でこのプロジェクトに取り組まさせてもらったつもりです。」とバンドへの思いを語った。そして、「世界で戦うのは、生半可なことじゃないし、片手間でできるもんじゃない。みんなそれぞれ守るべきものがある中で、攻め続けることの難しさを感じたのが正直なところです。」とファンに向けてありのままの気持ちを明かした。

さらに、「メンバーのみなさんにも伝えましたがお互い子供の頃に出会って一緒にバンド組みたかった。もっといっぱいケンカしたかった。これからも変わらず大好きで尊敬するお兄ちゃんたちです。僕が言えたセリフじゃないですが、素晴らしいアーティスト達が集まったプロジェクトなので、大切に進めていって欲しいと願っているし、僕も、ずっと応援していきます。素敵な景色をありがとう。ヨシキさん、ハイドさん、スギゾーさん、みなさんと一緒にロックできて光栄でした。 Love you all, The Last RockStars!!!!!! M」と、最後はメンバーたちへの愛情と感謝を込めたメッセージを残し、THE LAST ROCKSTARSの思い出の写真や動画全12点を投稿した。

■YOSHIKIとHYDEが贈った、MIYAVIへの温かい応援メッセージ

一方YOSHIKIは自身のX(旧Twitter)で、MIYAVIの脱退をアナウンスしたTHE LAST ROCKSTARSの公式X(旧Twitter)の投稿を引用し、「みんな @LAST_ROCKSTARS を脱退した @MIYAVI_OFFICIALのことも、これからもよろしくお願いします。素晴らしい才能を持ったアーティストです。今後また一緒に、やる機会は十分にあると思い(ま)す、、、、ね、MIYAVI !!!」と温かなメッセージを送った。

MIYAVIはこのYOSHIKIの投稿を引用リポストし、「リーダー、ありがとうございます。そしていつも生意気でごめんなさい。もちろん、また機が熟せば共にロックしましょう。いつでもギター持って駆けつけます。くれぐれも体に気をつけてくださいね」とと感謝を伝え、「そして、ハイドさんと、スギゾーさんをよろしくお願いします 二人ともあなたのことを案じ、尊敬しています。ミーティングまとまらなければ呼んでください。臨時で出席します。いつまでも、心は共にThe Last RockStars!!!!!! Big respect M」と返信している。

また、HYDEも同じくバンドの投稿を引用し、「MIYAVI居ないのは残念だけど一緒に出来た事は光栄だし刺激的でした! これからも応援してます。」とエールを送った。

これらの投稿にファンは「残念だけど世界に向かってさらに羽ばたいて!」「コメントも最高にロックスター」「去年のあの涙はそういうことだったのか」「4人のライブを見られたこと、一生の宝物にします」「キラキラとしたステージをありがとう」「またいつかどこかで共演を待ってます!」など様々な声が寄せている。