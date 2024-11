【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「絶対アイドル辞めないで」MVは、1,000万回再生を突破!

=LOVEがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した話題曲「絶対アイドル辞めないで」の音源「絶対アイドル辞めないで-From THE FIRST TAKE」が、11月13日0時に配信リリースされた。

「絶対アイドル辞めないで」は、7月31日に発売された通算17枚目となるニューシングルの表題曲。推しの幸せを願いながらも永遠にアイドルでいてほしいというファンの強い愛情を歌った歌詞が、アイドルファンの垣根を越えて話題を呼んでいる究極のラブソングだ。11月12日にはMVの再生数が1,000万回を突破するなど、ロングヒットを記録している。

https://equallove.lnk.to/Zettaiidolyamenaide-TFT

