【モスチキンメロディ】11月13日 公開

モスフードサービスは11月13日、モスチキンの音楽ゲーム「モスチキンメロディ」を同社ホームページにて公開した。

「モスチキンメロディ」は、モスチキンの“サクッ”音を使ってメロディを奏でる音楽ゲーム。アプリダウンロードなどは不要で、PCやスマホからブラウザで楽しむことができる。

ゲームは2つのモードを選択でき、既存の曲を演奏する「ライブモード」では、流れてくるモスチキンに合わせて、タイミング良く各音階をタップすることで、「ハイホー」などの親しみのある童謡を“サクッ”音で演奏することができる。

一方、「フリープレイモード」では、曲目を選択せずに自由に演奏することができるため、自分オリジナルのモスチキンミュージックを生み出せる。親子で楽しめるコンテンツになっており、ちょっとした空き時間などにも手軽にプレイできる。

□「モスチキンメロディ」特設サイトのページ

