【フォートナイト:v32.10アップデートへのダウンタイム】11月13日18時~ 実施予定

Epic Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「フォートナイト」において、ダウンタイムを本日11月13日18時より実施する。

今回のダウンタイムはV32.10アップデートに向けて行なわれるもの。当初v32.10では新アイテム「シューズ」を実装し、ナイキとコラボレーションした「Air Jordan 1 Black Toe Reimagined」も登場予定だったが、ビジュアル面の問題に対処するため延期となることが発表された。

なお、リミックスパスで「Air Jordan 1 Black Toe Reimagined」をアンロックすることはできるが、正式に「シューズ」が実装されるまでは装備することはできない。「シューズ」の実装時期については改めて告知するとしている。

We are delaying the release of Kicks in the 32.10 release while we work on a visual issue. Players will still unlock the AJ1 Black Toe Reimagined in the Remix Pass, but will be unable to equip them.



We’re working on a fix now and will let you know when Kicks will be enabled and… pic.twitter.com/0avyJgdYOr