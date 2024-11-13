【フォートナイト：v32.10アップデートへのダウンタイム】
11月13日18時～ 実施予定

　Epic Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「フォートナイト」において、ダウンタイムを本日11月13日18時より実施する。

　今回のダウンタイムはV32.10アップデートに向けて行なわれるもの。当初v32.10では新アイテム「シューズ」を実装し、ナイキとコラボレーションした「Air Jordan 1 Black Toe Reimagined」も登場予定だったが、ビジュアル面の問題に対処するため延期となることが発表された。

　なお、リミックスパスで「Air Jordan 1 Black Toe Reimagined」をアンロックすることはできるが、正式に「シューズ」が実装されるまでは装備することはできない。「シューズ」の実装時期については改めて告知するとしている。

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