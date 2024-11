福島県唯一の形成外科専門医による、形成外科・美容クリニックが福島市に開院します。

保険診療・自由診療のどちらも対応可能です。

おやま形成外科美容クリニック

所在地 : 〒960-8113 福島県福島市旭町4-26

代表 : 小山(曽根)良子

アクセス: バス:福島駅東口9番乗り場より市内循環「ももりんバス」乗車、

「花園町」バス停下車(所要約10分、料金:100円)

診療時間: 月〜金 9時半〜18時 土 9時半〜12時 ※月2回

福島県唯一の形成外科専門医による、形成外科・美容クリニックが福島市に開院。

保険診療・自由診療のどちらも対応可能です。

■内覧会概要

受付から待合室、カウンセリングルーム、オペ室、パウダールームなどの案内のほか、同院で扱う治療機器についても、詳しく紹介します。

車、公共交通機関どちらでも可能です。

開催日時 : 11月16日(土) 10時〜15時

11月17日(日) 9時〜16時

開催場所 : 〒960-8113 福島県福島市旭町4-26

アクセス : 福島駅よりバス10分

ももりんバス(100円バス)花園町バス停下車

駐車場 8台、敷地内に完備

イベント詳細: https://oyama-keisei.jp/

■内覧会限定

超高性能肌診断機VISIA(ビジア)による、肌診断を無料で行います。

当日は、記念品を用意。

先行でカウンセリング(受診)予約も受付可能です。

記念品(BOXティッシュ)

【院長情報】

院長 Director

小山(曽根)良子 Ryoko SONE-OYAMA MD

福島に形成外科を広め、皆さんのかかりつけのクリニックを目指します。

院長

[経歴]

東京女子医科大学 卒業

北海道大学 形成外科

函館中央病院 形成外科

福島県立医科大学 形成外科

タウン形成外科クリニック

おやま形成外科美容クリニック 開院

[資格・所属学会]

一般社団法人 日本形成外科学会認定 専門医

一般社団法人 日本形成外科学会

一般社団法人 日本美容外科学会(JSAPS)

一般社団法人 日本頭蓋顎顔面外科学会

一般社団法人 日本創傷外科学会

一般社団法人 日本熱傷学会

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 保険診療・自由診療のどちらも対応可能!おやま形成外科美容クリニック appeared first on Dtimes.