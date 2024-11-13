保険診療・自由診療のどちらも対応可能！おやま形成外科美容クリニック
福島県唯一の形成外科専門医による、形成外科・美容クリニックが福島市に開院します。
保険診療・自由診療のどちらも対応可能です。
おやま形成外科美容クリニック
所在地 ： 〒960-8113 福島県福島市旭町4-26
代表 ： 小山(曽根)良子
アクセス： バス：福島駅東口9番乗り場より市内循環「ももりんバス」乗車、
「花園町」バス停下車(所要約10分、料金：100円)
診療時間： 月〜金 9時半〜18時 土 9時半〜12時 ※月2回
福島県唯一の形成外科専門医による、形成外科・美容クリニックが福島市に開院。
保険診療・自由診療のどちらも対応可能です。
■内覧会概要
受付から待合室、カウンセリングルーム、オペ室、パウダールームなどの案内のほか、同院で扱う治療機器についても、詳しく紹介します。
車、公共交通機関どちらでも可能です。
開催日時 ： 11月16日(土) 10時〜15時
11月17日(日) 9時〜16時
開催場所 ： 〒960-8113 福島県福島市旭町4-26
アクセス ： 福島駅よりバス10分
ももりんバス(100円バス)花園町バス停下車
駐車場 8台、敷地内に完備
イベント詳細： https://oyama-keisei.jp/
■内覧会限定
超高性能肌診断機VISIA(ビジア)による、肌診断を無料で行います。
当日は、記念品を用意。
先行でカウンセリング(受診)予約も受付可能です。
記念品(BOXティッシュ)
【院長情報】
院長 Director
小山(曽根)良子 Ryoko SONE-OYAMA MD
福島に形成外科を広め、皆さんのかかりつけのクリニックを目指します。
院長
[経歴]
東京女子医科大学 卒業
北海道大学 形成外科
函館中央病院 形成外科
福島県立医科大学 形成外科
タウン形成外科クリニック
おやま形成外科美容クリニック 開院
[資格・所属学会]
一般社団法人 日本形成外科学会認定 専門医
一般社団法人 日本形成外科学会
一般社団法人 日本美容外科学会(JSAPS)
一般社団法人 日本頭蓋顎顔面外科学会
一般社団法人 日本創傷外科学会
一般社団法人 日本熱傷学会
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