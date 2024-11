こどもの居場所の認知拡大と、こどもの居場所団体と民間企業、自治体の連携促進を図ることで、こどもの居場所を運営するための支援の輪を広げることを目的に「こどもの居場所フェア埼玉」を開催します。

こどもの居場所フェア埼玉

こどもの居場所について学んで、知って、体験できるスペシャルイベントが盛りだくさんです。

※こどもの居場所とは、こども食堂や無料学習塾、プレーパークなど、家でも学校でもなくこどもが安心して過ごせる第三の居場所のことです。

■1. 概要

(1) 開催日時

令和6年11月23日(土)及び24日(日) 各12時〜16時

(2) 開催場所

大宮ソニックシティ(さいたま市大宮区桜木町1丁目7-5)

第1・第4・第5展示場、イベント広場

(3) 料金

入場無料(こども食堂ブースの飲食は有料)

■2. 内容

(1) こどもの声を聴くステージトークショー

・「こどもの居場所大解剖!〜地域でこどもの未来を応援〜」(11月23日(土))

都内でこども食堂を運営するはるな愛さんをお迎えして、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ理事長の湯浅 誠さん、一般社団法人埼玉県子ども食堂ネットワーク副代表の関根 守さん、こどもの居場所に参加するこどもたちと一緒に、「こどもの居場所」をテーマに楽しくお話しします!

・「こどもが主役!みんなで考えるこどもの居場所づくり」(11月24日(日))

県政広報テレビ番組「いまドキッ!埼玉」でリポーターを務めるカナイさん、一般社団法人埼玉県子ども食堂ネットワーク代表の東海林 尚文さん、こどもの居場所でボランティアを行うこどもたちが、こどもが主役の居場所づくりについてお話しします。

(2) ステージパフォーマンス

〇チアダンスチーム「Rapora」によるパフォーマンス(11月23日(土))

〇にゃんたぶぅによるステージ(11月23日(土))

〇与野高等学校吹奏楽部によるパフォーマンス(11月24日(日))

〇武南高等学校ダンス部によるパフォーマンス(11月24日(日))

〇コバトン・さいたまっちによるステージ(両日)

(3) 遊ぶ・楽しむ体験ブース(両日)

〇こども食堂団体による飲食出店

〇プレーパーク団体による屋内遊び場

〇こどもの居場所支援企業・団体等による体験コーナー

〇ポケモンシールラリー

(4) 未来を育む地域連携セミナー〜企業・団体、こどもの居場所運営者、自治体の協力のカタチ〜(11月23日(土)・事前申込制)

企業・団体(支援者)、こどもの居場所(運営者)、市町村の相互理解を深め、地域全体でこどもや子育て当事者を支える地域づくりを進め、支援の輪を広げるためのセミナーを開催します。

※定員は80人です。

申込方法はメールにてお問い合わせください。

【第1部】セミナー

基調講演:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

理事長 湯浅 誠氏

事例発表:NPO法人埼玉フードパントリーネットワーク

理事長 草場 澄江氏

認定NPO法人さいたまユースサポートネット

埼玉県バーチャルユースセンター事業統括責任者 冨田 かおり氏

【第2部】交流会

■3. 主催

埼玉県こどもの居場所フェア実行委員会

(埼玉県、埼玉県社会福祉協議会、埼玉県産業文化センター、埼玉県内経済6団体)

