無添加うるおい体感セットプレゼント！ハーバー研究所「わたしの「#ピュアルーツ」Instagram＆X投稿キャンペーン」

ハーバー研究所は、2024年11月13日(水)から12月26日(木)までの期間、≪わたしの「#ピュアルーツ」Instagram&X投稿キャンペーン≫を開催。

ハーバー公式Instagramをフォロー&いいね(またはコメント)していただいた方、もしくは公式X(旧Twitter)をフォロー&リポスト(またはいいね・引用リポスト)した方の中から、抽選で合計30名様(Instagram15名様、X15名様)に、ハーバーのロングセラー美容オイル『高品位「スクワラン」』15mL(1本)をプレゼントします。

さらに、これまでのあなたに寄りそう存在や、いまのあなたを輝かせている「ピュアルーツ」(きっかけ/原点)を写真や動画、記事などでご投稿いただいた方の中から、抽選で合計10名様(Instagram5名様、X5名様)に、基本のスキンケアに美白*1美容液をセットにした『無添加*2うるおいスペシャルセット』をプレゼント。

図書館で借りた本、学生時代に打ち込んだ部活、大事な人からのプレゼント、尊敬する方からの心に残った言葉など…あなたの「#ピュアルーツ」をお聞かせください。

≪キャンペーン概要≫

■開催期間:2024年11月13日(水)〜12月26日(木) 23:59

■応募方法:下記(1)(2)いずれかの方法

(1) ハーバー公式Instagram(@haba_jp)をフォロー&キャンペーン投稿にいいね(またはコメント)もしくは、ハーバー公式X(@HABA_JP)をフォロー&キャンペーン投稿をリポスト(またはいいね・引用リポスト)

(2) (1)をしていただいた上で、Instagram(フィードやリール)または、Xでハッシュタグ #ピュアルーツ #HABA #ハーバーをつけて、あなたの「ピュアルーツ」(きっかけ/原点)を写真や動画、記事で投稿

■賞品 :(1)『高品位「スクワラン」』15mL(1本)を

抽選で合計30名様にプレゼント

→Instagram15名様、X15名様

(2)『無添加*2うるおいスペシャルセット』を抽選で合計10名様にプレゼント

→Instagram5名様、X5名様

≪セット内容≫

スクワクレンジング120mL、Gローション180mL、高品位「スクワラン」30mL、薬用 ホワイトレディ【医薬部外品】30mL

高品位「スクワラン」15mL 1,540円(税込)

無添加うるおいスペシャルセット 合計 10,780円(税込)

※高品位「スクワラン」とは…

うるおいを守ってふっくら保つ純度99.9%、スクワラン100%の美容オイル。

1つで乳液・クリーム代わりとして使えます。

無色、無臭で性別、年齢、肌質を問わず赤ちゃんから使え、たった1滴でしっかりとうるおいをキープします。

成分が安定しているので酸化や油やけの心配もありません。

オイルとは思えないほどサラッとした感触でベタつかずに素肌にスーッとなじみます。

◆ハーバー高品位「スクワラン」WEB動画公開中

HABA SQUALANE×りぼん70周年コラボレーション

ハーバーは、来年70周年を迎えるまんが雑誌「りぼん」(集英社)とコラボレーションし、WEB動画『いつのあなたにも、いちばんそばで。

HABA SQUALANE』〜「この日々に、スポットライトを。」篇〜を公開中。

幼い頃、身近な存在だった「りぼん」の仲間たち。

日々自分らしく生きる人々をハーバーと一緒に、あなたのそばで、寄り添い、応援します。

◆「わたしのピュアルーツ」キャンペーン実施中

通信販売および全国のショップハーバーにて、高品位「スクワラン」をお得に試せる「わたしのピュアルーツ」-無添加*2うるおい体感セット-を限定発売中。

また、ショップハーバーでは、お手元で気軽に試せる高品位「スクワラン」の「うるおい体験会」を実施中です。

\今ならお得に試せるチャンス!/

わたしのピュアルーツ -無添加うるおい体感セット-

送料無料(同社負担) 1,540円(税込)

ハーバーのスキンケアの原点「ピュアルーツ」シリーズ。

シンプル3ステップのお手入れで、肌荒れを防ぎ、すこやかな肌を保ちます。

わたしのピュアルーツ -無添加うるおい体感セット-

【セット内容】商品番号009264

●高品位「スクワラン」(化粧オイル)15mL

●スクワクレンジング(メイク落とし)20mL

●Gローション(化粧水)20mL×2本

●薬用 ホワイトレディ(美容液)【医薬部外品】8mL

※お一人様1セット、1回限り

※会員登録が必要です。

※数量限定、なくなり次第終了

スマホで簡単注文

https://tinyurl.com/3x7a3hd4

◆【開催中】 ショップハーバーにて、スキンケアサンプルセットをプレゼント

全国のショップハーバーにて、「うるおい体験会」を実施中。

高品位「スクワラン」をお手元で体験していただいた方に、スキンケアサンプルセットをプレゼント中です。

店頭でも自宅でもお試しいただき、高品位「スクワラン」の魅力をたっぷり感じられます。

※イメージです

■開催期間:2024年10月15日(火)〜2025年3月31日(月)

■対象店舗:全国のショップハーバー

対象店舗はこちら→ https://www.haba.co.jp/info/CHSfRealshopSearch.jsp

※お一人様1回限り

※期間中でも、なくなり次第終了となります。

※通信販売・オンラインショップ・セルフコーナーでは実施しておりません。

