銘柄牛の肉弁当や、ブランド米を使用したおにぎりも！東武百貨店 池袋本店「山形・宮城展」

東武百貨店 池袋本店「山形・宮城展」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約220坪)

期間 :2024年11月14日(木)〜19日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

店舗数 :57店舗(食品50店舗、工芸7店舗)※初出店9店舗

東武百貨店 池袋本店では11月14日(木)から19日(火)までの6日間、「山形・宮城展」を開催します。

食や工芸品など計57店舗が集います。

注目は銘柄牛を使用した東武限定の肉弁当。

山形牛や仙台牛を贅沢に使用した出来立てのお弁当が味わえます。

他にもブランド米「はえぬき」「ササニシキ」で握ったおにぎりや、ラフランスや宮城県産いちごなど県産のフルーツをのせたパフェなどを展開。

地元で愛されるご当地グルメなども集い、山形県、宮城県の魅力を味わい尽くせる6日間です。

◆東武限定 銘柄牛を使用した肉弁当

[実演]

山形【なごみ農産】

「山形牛ステーキ食べ比べ弁当」 3,240円(1折)

《各日販売予定50点》

山形牛のサーロイン、モモ、希少部位であるイチボを食べ比べできる。

お米にもこだわり、粒の大きさや粘り、香りの良い山形県産「つや姫」を使用。

なごみ農産「山形牛ステーキ食べ比べ弁当」

[実演]

宮城【鉄板ダイニング誉】

「仙台牛ももと牛タン食べ比べ弁当」 2,376円(1折)

《各日販売予定50点》

仙台牛のももと焼肉に、宮城名物の牛タンをのせた贅沢な食べ比べ弁当。

鉄板ダイニング誉「仙台牛ももと牛タン食べ比べ弁当」

◆東武限定 ブランド米で握った出来立ておにぎり

[実演]

山形【米沢 琥珀堂】

「米沢牛と山形県産はえぬき 新米のごちそうおむすび」

(右上)米沢牛すき焼き 756円(1個)

(左下)米沢牛ステーキ 972円(1個)

《各日販売予定各30点》

山形県産の新米「はえぬき」を使用。

山形県観光物産会館「ぐっと山形」で人気のおむすびを東武限定で復刻。

米沢 琥珀堂「米沢牛と山形県産はえぬき 新米のごちそうおむすび」 (右上)米沢牛すき焼き (左下)米沢牛ステーキ

[初出店][実演]

宮城【ばぁばのおにぎり屋】

(左)「仙台味噌おにぎり」 301円(1個)

(右)「牛タン南蛮おにぎり」 501円(1個)

《各日数量限定》

宮城県産のブランド米「ササニシキ」を使用。

仙台味噌はクルミ入りの甘く炊き上げた合わせ味噌をたっぷりぬった一品。

牛タン南蛮は青唐辛子を使用し、牛タンの旨味を引き立たせたおにぎり。

ばぁばのおにぎり屋 左「仙台味噌おにぎり」 右「牛たん南蛮おにぎり」

◆東武限定 ラフランス・宮城県産いちごのパフェ

山形【高橋フルーツランド】

「季節のフルーツパフェ」 イートイン 1,320円(1個)

山形県産のラフランス、シャインマスカット、ピオーネ、りんごを贅沢にのせたパフェ。

ソフトクリームはシャインマスカットとミルクのミックス。

高橋フルーツランド「季節のフルーツパフェ」

宮城【ヴィクトリアンカフェ】

「宮城いちご・紫芋とモンブランパフェ」 イートイン 1,281円(1個)

《各日数量限定》

宮城県産いちごをたっぷりと使用したパフェ。

濃厚なモンブランと甘酸っぱいいちごが相性抜群。

ヴィクトリアンカフェ「宮城いちご・紫芋とモンブランパフェ」

◆ご当地グルメも外せない!

[東武限定品][実演]

宮城【たんや善治郎】

「牛たん極太盛り合せ弁当(加熱式)」 3,351円(1折)

《各日販売予定50点》

極太牛たんの厚みは通常の2倍以上。

牛たんソーセージ、牛ハラミ、牛たんみそものった贅沢なお弁当。

たんや善治郎「牛たん極太盛り合せ弁当(加熱式)」

[実演]

山形【明友庵】

「ずんだん餅」 771円(4個入)

山形県産の枝豆と地元尾花沢市で収穫した「ひめのもち」を杵つきにこだわり手作りで仕上げたずんだん餅。

明友庵「ずんだん餅」

