¿åÃ«Ë¡ß¾¾ÅÄÈþÃÒ»Ò¡ÖÌ¼¡¦¼ñÎ¤¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤ËµïÂ³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡£Í¥ºî¤Á¤ã¤ó¤¬ç¯æù¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ÇÆþ±¡Ãæ¡¢ÉÂ±¡¤Î²°¾å¤Ç²¿ÅÙ¤â¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡×¡Ú2023ÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
2023Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¿Íµ¤µ»ö¤«¤é¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤¡ÖÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2023Ç¯11·î8Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡öÊüÁ÷24Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿åÃ«Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¸Åµ©¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£¤³¤Î¤Û¤É¿åÃ«¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ºî²È¤Î¾¾ÅÄÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡Ê¹½À®¡§¼ÄÆ£¤æ¤ê¡¡»£±Æ¡§Âç²ÏÆâ¡¡Ä÷¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÓ¤òÁÈ¤ßÈù¾Ð¤à¿åÃ«¤µ¤ó
* * * * * * *
¡ãÁ°ÊÔ¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡ä
ÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÍÀ¤á¸ÀÍÕ¤Ï
¾¾ÅÄ¡¡º£²ó¡¢¡Ø½ý¤À¤é¤±¤ÎÅ·»È¡Ù¤Î´¥µü¡¢¡ØÇ®Ãæ»þÂå¡Ù¶µ»ÕÊÔ¡Ê78¡Á81Ç¯¡Ë¤ÎËÌÌî¹Âç¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¡Ê2000Ç¯¡Á¡Ë¤Î¿ù²¼±¦µþ¤Ê¤É¡¢ËÄÂç¤Ê½Ð±éºî¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀßÄê¤âÌòÊÁ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢´ðËÜÅª¤ËË¤Á¤ã¤ó¤ÏË¤Á¤ã¤ó¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¿åÃ«¡¡¡Ø½ý¤À¤é¤±¤ÎÅ·»È¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿´ßÅÄ¿¹¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤ò±é¤¸¤Æ¤âË¤ÏË¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¼Çµï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÃÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÍÀ¤á¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤À¤È²ò¼á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é·º»öÌò¤Ç¤¢¤ì¶µ»ÕÌò¤Ç¤¢¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¯ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¾¾ÅÄ¡¡¼ã¤¤º¢¤«¤éÀèÇÚÊý¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÀ¿¼Â¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡ØÃË¤¿¤Á¤ÎÎ¹Ï©¡Ù¡Ê76¡Á79Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÄáÅÄ¹ÀÆó¤µ¤ó¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤´²ÈÂ²¤òÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏË¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¿åÃ«¡¡ÄáÅÄ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë±üÍÍ¤«¤é»Ç¤¤¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄáÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤Âæ»ì¤Ç¤â¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î»þ¤Ë¤Ï´°Á´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂæËÜ¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¿¿»÷¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¡¡¤Ç¤â¤½¤Î·Ð¸³¤¬¸å¤Ë¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¤Î¿ù²¼±¦µþ¤ÎÄ¹Âæ»ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÏÅ¯Ìé¤µ¤ó¤â¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÃ«¡¡ÅÏ¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÍ¥ºî¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢ÅÏ¤µ¤ó¡¢Í¥ºî¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÂçÅÔ²ñPARTII¡Ù¡Ê77¡Á78Ç¯¡Ë¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ¥ºî¤Á¤ã¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Æü³è»£±Æ½ê¤Ç¤Î½éÂÐÌÌ¤ÎÆü¡¢´¨¤¤¤Î¤ËËÍ¤ÏÈ¾¤½¤Ç»Ñ¡£ÅÏ¤µ¤ó¤¬ÉÕ¤¿Í¤Ë¤½¤Ã¤È¼ªÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¸ª¤«¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¡¡ÅÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«¤¦¤Á¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Í¥ºî¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÍÁ³¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÅÏ¤µ¤ó¤È¤Û¤«¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ»ä¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡£·º»ö¤Î°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÅÏÅ¯Ìé¤µ¤ó¡¢¹âÉÊ³Ê¤µ¤ó¡¢¾®ÌîÉðÉ§¤µ¤ó¡¢ÊöÎµÂÀ¤µ¤ó¤¬¸¼´Ø¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¿åÃ«¡¡Í¥ºî¤Á¤ã¤ó¤ÏËèÇ¯¼«Âð¤ÇÌß¤Ä¤Âç²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÏ¤µ¤ó¤â¤´²ÈÂ²¤òÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¥Þ¥ß¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¾ÅÄ²È¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬½¸¤¦¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾¾ÅÄ¡¡²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØÀÖ¤¤·ãÎ®¡Ù¡Ê77Ç¯¡Ë¤Ç½é¶¦±é¤·¤¿±§ÄÅ°æ·ò¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢Ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¡£
¿åÃ«¡¡±§ÄÅ°æ¤µ¤ó¤ÏÊÌ¤ìºÝ¤ËÉ¬¤º¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¤¤«¤»¤¿°ì¸À¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤¢¤¢¤¤¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤¢¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç¿Í¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤¬¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£Í¥ºî¤Á¤ã¤ó¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¾¾ÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ï¼ã¤µ¤æ¤¨¡¢¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¿åÃ«¡¡Í¥ºî¤Á¤ã¤ó¤¬ç¯æù¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ÇÆþ±¡Ãæ¡¢ÉÂ±¡¤Î²°¾å¤Ç²¿ÅÙ¤â¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢ÀÎ¤ÏÂç¿Í¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤ÏÅö»þ¤ÎÂç¿Í¤Î¸ÀÆ°¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÎ©¾ì¤äµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡½¡½¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À40ºÐ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£Áá¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤ÎÃÂÀ¸¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿
¾¾ÅÄ¡¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ËÆ£Íö¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Æ¤ª¾î¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÃ«¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÁ´ÎÏÅêµå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖËÍ¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¤¤¤Ä¼¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â38ºÐ¤Î»þ¤ËÌ¼¤Î¼ñÎ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢Â³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¾î¤µ¤ó¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾ÅÄ¡¡¤¦¤Á¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¥ºî¤È¼«Ê¬¤¬·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿åÃ«¡¡¼ñÎ¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¤ÏÍè¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¤È¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¡¢¤É¤ó¤ÊÃË¤¬¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ËÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤òÌ£¤ï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ß¤¹¤ß¤¹¡¢Âç»ö¤ÊÌ¼¤ò¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£
¾¾ÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ìò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿åÃ«¡¡Íö¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ì¥¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£²ø²æ¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤òÄü¤á¤¿¸å¡¢Ìò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡¢¤È¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Íö¤µ¤ó¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¾¾ÅÄ¡¡Ç®°Õ¤ò»ý¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¼ã¤¤»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡£
¿åÃ«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÈà½÷¤Ê¤ê¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¿Æ¤ÎËÍ¤Ç¤âÎ©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£
¾¾ÅÄ¡¡10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Î¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡£
¿åÃ«¡¡ËÍ¤â¡Ö»Ò¤Î¼·¸÷¤ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á
¾¾ÅÄ¡¡ËèÆü¤´ÀèÁÄÍÍ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¡¢²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¡©
¿åÃ«¡¡19ºÐ¤Îº¢¡¢ÉÙËÜÁÔµÈ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ·¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þ¡¹¤Õ¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¤¡¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¡¢¤´ÀèÁÄÍÍ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¡¡¼«Ê¬¤Î»ÒÂ¹¤¬¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡£¼ñÎ¤¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤Þ¤¿Ì¤Íè¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¿åÃ«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾ÅÄ¡¡º£²ó¡¢Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¼«ÅÁ¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£»þÂå¤òÐíâ×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌò¼Ô¤ä¡¢Åö»þ¤Î¼ã¼Ô¤ÎÇ®¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÃ«¡¡ËÍ¤é¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤ÏËÜÅö¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥ºî¤Á¤ã¤ó¤äËÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ï¤ê¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ì©ÅÙ¤ÎÇ»¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ÅÄ¡¡¤³¤ÎÀè¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿åÃ«¡¡23Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ØÁêËÀ¡Ù¤â¡¢¡Ö¤Þ¤À¿·¤·¤¤²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»×¤¨¤ÐÉÔ»×µÄ¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¹ï¡¹¤È°Ü¤ê¤æ¤¯»þÂå¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¿ù²¼±¦µþ¤òÀ¸¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¾¾ÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ðº£Ç¯¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥¤¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¿åÃ«¡¡23Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢ÉñÂæ¤ò¤ä¤é¤º¤ËÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤â¤ä¤â¤ä¤·¤¿»×¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¾¾ÅÄ¡¡À¸¤Î¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¿åÃ«¡¡1Æü2¸ø±é¤ÎÆü¤â¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡ª¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ÎÀè¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¥Þ¥ß¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¼ã¤¤º¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£