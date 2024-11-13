¡Ö¥±¥ó¥Æ¥£¡¼²æ¤¬³¹¤Ë¡Ä¡×ÃæÅç·ò¿Í¤¬Ê¡²¬¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹ßÎ×¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¨¡©¥¥ã¥Ê¥ë¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¡¡²Î¼ê¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ê¡²¬³Æ½ê¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿¤Ç¥é¥¸¥ª¤·¤¿¡£¹¬¤À¡×¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿8Ëç¤ò¸ø³«¡£¥Í¥ª¥óºÝÎ©¤ÄÊ¡²¬»ÔÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡¢¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ±»ÔÆâ¤ÎÂç¹ê¸ø±à¤ÇÄ»¤È°ì½ï¤Ë¤¦¤Ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡©¥¥ã¥Ê¥ë¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥±¥ó¥Æ¥£¡¼²æ¤¬³¹¤Ë¡Ä¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¤Í¡ª¡×¡ÖÊ¡²¬¤Þ¤¿Íè¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅç¤¬¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿¤Ë¤Æ¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿FM FUKUOKA¤ÎÈÖÁÈ¤Ï12·î8Æü¤Î¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤À¡£